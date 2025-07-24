280 مليون يورو تمنح يامال «القيمة الأعلى» في العالم



معتز الشامي (أبوظبي)



يواصل لامين يامال تحطيم الحواجز، واختير لاعب برشلونة الواعد رسمياً أغلى لاعب كرة قدم في العالم، وفقاً لأحدث تحليل أجرته «فوتبول بينشمارك»، ودفع صعود يامال المذهل وترقيته الأخيرة لارتداء القميص رقم 10 الشهير للنادي إلى صدارة قائمة تضم عدداً من ألمع الأسماء في عالم كرة القدم.

ويُقدّر التقرير قيمة لامين يامال بـ279.7 مليون يورو، وهو رقم غير مسبوق للاعب في مثل عمره، وتفوق أداؤه المتميز، وقيمته التسويقية العالمية، وإمكاناته الهائلة على نجوم مثل كيليان مبابي وإيرلينج هالاند، كما يتفوق يامال على زميله بيدري، الذي يحتل المركز التاسع بقيمة 131.8 مليون يورو.

وكان نيمار «233.55 مليون يورو»، وليونيل ميسي «209.96 مليون يورو» الأعلى قيمةً عند صدور التقرير للمرة الأولى في سبتمبر 2018، وكانا أيضاً النجمَين الوحيدَين اللذين تجاوزت قيمتهما السوقية 200 مليون يورو، وانضم إليهما كيليان مبابي في يناير 2019، حين قدّره موقع «فوتبول بنشمارك» بـ215 مليون يورو.

لكن الآن كسر لاعب رابع هذا الحاجز، ومنذ آخر تعديل في فبراير 2025، ارتفعت القيمة السوقية ليامال بمقدار 121.75 مليون يورو، من 157.95 مليون يورو إلى رقم قياسي جديد بلغ 279.70 مليون يورو، ولم يحقق أي لاعب آخر هذه القيمة ولو من بعيد خلال فترة التقييم، بعد تمديد عقده، يرتبط الجناح بعقد مع برشلونة حتى عام 2031.

لكن ما هي الأندية التي تهيمن على ذلك التصنيف، وعلى الرغم من احتلال برشلونة المركز الأول، إلا أن ريال مدريد يتصدر قائمة العشرة الأوائل، ويحتل كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد رسمياً، المركز الثاني بقيمة 236.9 مليون يورو، يليه جود بيلينجهام في المركز الرابع «174.5 مليون يورو»، وفينيسيوس جونيور في المركز الخامس «171.5 مليون يورو»، وفيديريكو فالفيردي في المركز العاشر «127 مليون يورو»، هذا يجعل للملكي 4 لاعبين من بين أغلى لاعبي العالم.

فيما يحتل إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي، المركز الثالث بقيمة 182.6 مليون يورو، وهو لاعب السيتي الوحيد في القائمة، ويكمل القائمة بوكايو ساكا «أرسنال - 155 مليون يورو»، وجمال موسيالا «بايرن ميونيخ - 154 مليون يورو »، وفلوريان فيرتز «144 مليون يورو» في المراكز السادس والسابع والثامن على التوالي، ومع هذا التكريم الجديد، لم يعد لامين يامال مجرد موهبة واعدة، بل أصبح الآن في مركز الأضواء الكروية العالمية، حاملاً آمال عصر جديد لبرشلونة.