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الرياضة

نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!

نجوم الدوري الأميركي يتألقون في غياب ميسي!
24 يوليو 2025 09:56

 
تكساس (أ ب)

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فاز فريق نجوم الدوري الأميركي على فريق نجوم الدوري المكسيكي 3-1 في مباراة كل النجوم التي جمعت بين الفريقين.
وسجل أهداف فريق نجوم الدوري الأميركي سام سوريدج وتاي باريبو وبريان وايت في الدقائق 28 و51 و80، فيما سجل هدف نجوم الدوري المكسيكي جيلبرتو مورا في الدقيقة 64.
ويواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله بفريق إنتر ميامي جوردي ألبا، احتمال الإيقاف عن مباراة فريقهما المقبلة ضد سينسيناتي السبت، وذلك بسبب تغيبهما عن مباراة كل النجوم.
واختار خاميس رودريجيز، لاعب فريق نجوم الدوري المكسيكي، عدم المشاركة في المباراة التي أقيمت أمام أكثر من 20 ألف مشجع بإستاد كيو، وتغلب فريق نجوم الدوري الأميركي على فريق نجوم الدوري المكسيكي في ثلاث مرات من أربع محاولات.
وفي العام الماضي، فاز نجوم الدوري المكسيكي 4 -1 في كولومبوس، وفاز فريق نجوم الدوري الأميركي في 2022، وتغلب على نجوم الدوري المكسيكي بركلات الترجيح قبلها بعام، بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.
وحتى الآن لم يشارك ميسي في مباراة كل النجوم، حيث غاب عن مباراة العام الماضي بسبب الإصابة.
يذكر أن ميسي يتصدر هدافي الدوري الأميركي برصيد 18 هدفاً مناصفة مع لاعب ناشفيل سام سوريدج.

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
الدوري المكسيكي
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