«توب 10» في قائمة «الرواتب الباهظة» بـ «الليجا»!



معتز الشامي (أبوظبي)



الموهبة لها ثمن، وفي الدوري الإسباني، يتقاضى بعض اللاعبين رواتب باهظة، نجوم صاعدة وأساطير مخضرمة، يجمعهم قاسم مشترك في «الرواتب المذهلة»، فمن هو صاحب أعلى دخل في إسبانيا؟

الأهداف ليست الشيء الوحيد الذي يحتفل به المشجعون في الدوري الإسباني، وفي دوري يجمع بين العمل والتألق، أصبحت رواتب نخبة لاعبي كرة القدم ساحة معركة بحد ذاتها، ومع تعاقدات قياسية، وتجديدات ضخمة لعقودهم، وشروط تعاقدية مميزة، ومن هم أعلى 10 لاعبين أجراً في كرة القدم الإسبانية.

1- كيليان مبابي «34.38 مليون دولار» سنوياً

لم يأت هذا النجم الجديد ليسجل الأهداف فحسب، بل حطم أرقاماً قياسية في الرواتب، ويتصدر كيليان مبابي القائمة بفارق كبير، وبذل ريال مدريد قصارى جهده لضمه، والآن يدفعون له وفقاً لذلك.



2- ديفيد ألابا «24.75 مليون دولار» سنوياً

ربما أبطأته الإصابات، لكن ديفيد ألابا يبقى من بين أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإسباني. تعدد مهاراته وخبرته تجعله عنصراً أساسياً في ريال مدريد، داخل الملعب وخارجه.



3- فينيسيوس جونيور «22.91 مليون دولار» سنوياً

فينيسيوس، الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، والذي لا يُقهر، هو وجه عصر ريال مدريد الجديد، جعله عقده الأخير من بين أعلى اللاعبين أجراً في أوروبا، وعزز مكانته رمزاً جديداً للنادي.

4- يان أوبلاك «22.91 مليون دولار» سنوياً

حارس مرمى أتلتيكو مدريد جدارٌ حصين، وهو من بين أعلى الحراس أجرا في العالم، ثباته في الأداء، وقيادته، وتصدياته المتميزة أهلته لتبوؤ مركزاً متقدماً في القائمة.

5- روبرت ليفاندوفسكي «22.91 مليون دولار» سنوياً

رغم تراجع أرقامه، يبقى ليفاندوفسكي قائد هجوم برشلونة، وانضم إليه من بايرن ميونيخ بتوقعات عالية، ولا يزال عقده يضعه بين أفضل اللاعبين دخلاً في إسبانيا.

6- جود بيلينجهام «22.91 مليون دولار» سنوياً

بعد موسم أول رائع مع ريال مدريد، لم يكتفِ بيلينجهام بكسب تأييد الجماهير، بل حصل على راتب يليق بقائد مستقبلي، كان تأثيره فورياً، وراتبه خير دليل على ذلك.

7- فرينكي دي يونج «20.90 مليون دولار» سنوياً

رغم كثرة شائعات الانتقالات، يبقى فرينكي دي يونج أحد أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإسباني، براعته الفنية وهدوءه في وسط الملعب يجعلاه عنصراً أساسياً في برشلونة.

8- ترينت ألكسندر أرنولد «18.34 مليون دولار» سنوياً

أحدث انضمامه إلى ريال مدريد صدمةً في سوق الانتقالات، يُضفي الإنجليزي لمسةً من الرقي والإبداع على الدفاع، وبفضل عقده المتميز، أصبح على الفور من بين أكثر لاعبي النادي دخلاً.

9- فيديريكو فالفيردي «18.34 مليون دولار» سنوياً

يُعدّ لاعب وسط ريال مدريد من أكثر اللاعبين تكاملاً في العالم، طاقته المتواصلة، وتعدد مهاراته، وقيادته تجعله عنصراً أساسياً في الفريق، وراتبه يعكس هذا الدور تماماً.

10- لامين يامال «18.34 مليون دولار» سنوياً

في الثامنة عشرة من عمره فقط، وقّع لامين يامال عقداً طويل الأمد مع نادي برشلونة حتى عام 2031، ولم يقتصر هذا العقد على مستقبل النادي فحسب، بل تضمن أيضاً راتباً ضخماً، وأصبح يامال لاعباً أساسياً، ويتقاضى الآن راتباً يضاهي راتب النجوم العالميين.