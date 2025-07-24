كلباء يتألق بـ «رباعية» في «التجربة الرومانية»



فيصل النقبي (كلباء)



يواصل كلباء التحضيرات القوية ضمن معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا، حيث خاض الفريق تجربته الودية الثانية، في إطار البرنامج الإعدادي للموسم الجديد 2025-2026، بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، وحقق خلالها «النمور» الفوز على ميورا الروماني 4-1.

وأبدى رازوفيتش ارتياحه للمردود الفني والبدني الذي قدّمه اللاعبون خلال اللقاء، مؤكداً أن التجربة مثلت محطة مهمة لاختبار جاهزية «النمور»، وتصحيح بعض الجوانب التكتيكية، خاصة مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين، ما أسهم في رفع مستوى الانسجام داخل الفريق.

وشهد المعسكر انضمام الإيراني الدولي أحمد نور الله إلى التدريبات، بعد إتمام إجراءات التعاقد معه، في صفقة تهدف إلى تعزيز الوسط، مستفيداً من خبراته الطويلة في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث سبق له الدفاع عن ألوان الوحدة وشباب الأهلي.

ويُعوّل الجهاز الفني على انضمام نور الله لمنح الفريق قوة إضافية في منتصف الملعب، خاصة بعد رحيل الإيطالي دانيل بيسا، حيث يمتاز اللاعب الإيراني بالصلابة الدفاعية، والقدرة على بناء اللعب من الخلف.

ومن جهة أخرى، أعلنت شركة كرة القدم بنادي كلباء عن التعاقد مع المدرب الكرواتي نيناد باتشينا لتولي مهمة الإشراف على فريق الرديف، ضمن خطة النادي لتطوير الكوادر الفنية والفئات العمرية، بما يسهم في صناعة جيل جديد من اللاعبين المؤهلين لدعم الفريق الأول مستقبلاً.

ويختتم كلباء معسكره نهاية يوليو الجاري، حيث من المقرر أن يخوض الفريق عدداً من التجارب، قبل العودة إلى الدولة، وبدء المرحلة النهائية من التحضيرات للموسم الجديد.