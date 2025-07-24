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الرياضة

دبا يتعاقد مع 5 أجانب

دبا يتعاقد مع 5 أجانب
24 يوليو 2025 12:30

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة) 

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تعاقدت شركة كرة القدم بنادي دبا مع 5 لاعبين أجانب، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الفريق الأول بعناصر جديدة، وضمت القائمة أداكول بينيديكت، ومامي بله جنينج، ومامودو دياكيتي، وإيفانز أمبوفو، ويوهان بانجسبو.
ويواصل «النواخذة» تحضيراته في معسكره الخارجي المقام حالياً في سلوفينيا، بقيادة المدرب البرتغالي برونو أوليفيرا، حيث يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية التي تهدف إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية، والوصول إلى أقصى درجات التجانس بين اللاعبين.
وتأتي التعاقدات في إطار سعي إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على المنافسة، وتقديم موسم مستقر ومتميز في «دوري أدنوك»، بعد العودة إلى مصاف أندية المحترفين.

الإمارات
دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
سلوفينيا
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