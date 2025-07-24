أوليفيرا يغادر معسكر البطائح في صربيا

علي معالي (أبوظبي)



يغادر ألفارو أوليفيرا مهاجم فريق البطائح معسكر فريقه في صربيا، متوجهاً إلى النمسا للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، استعداداً للمرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، وسجل أوليفيرا هدفين في آخر مباراة لفريقه «الراقي» على فريق «آي إم تي بلجراد» الصربي، وهو الانتصار الأول للبطائح في المعسكر الخارجي حيث تعادل سلبيا في التجربة الأولى.

ولن يتمكن أوليفيرا من إتمام معسكر فريقه الحالي، نظرا لانتهاء معسكر المنتخب يوم السادس من الشهر المقبل، ويسعى المدرب فرهاد مجيدي إلى الاستفادة من جهود بقية اللاعبين خلال المعسكر الحالي الذي يسير بخطوات إيجابية للغاية، حيث يخوض الفريق مباراته الودية الثالثة غد أمام جافور الصربي، في تجربة ستكون أقوى من المباراتين السابقتين.

ويعيش الراقي، حالة جيدة من الاستقرار الفني والإداري، ويخطو بشكل جيد في المعسكر الحالي في صربيا الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري من خلال التدريبات يومياً، على فترتين صباحية ومسائية، ليحقق الفائدة القصوى قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.