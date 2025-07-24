إعلان مفاجئ من فينوس وليامز



واشنطن (أ ب)

شهدت عودة فينوس وليامز لطريق الانتصارات في رياضة التنس، إعلانا مفاجئاً: خطبتها. وبعد أن أصبحت ثاني أكبر سيدة تفوز بمباراة في منافسات الفردي بجولة الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وجهت وليامز شكرها لخطيبها، الذي كان موجوداً في مدرجات ملاعب بطولة واشنطن المفتوحة.

ووفقاً لموقع «أي إم دي بي»، خطيب وليامز هو أندريا بريتي، عارض أزياء وممثل إيطالي من مواليد الدنمارك. ولم تلعب وليامز 45 عاماً في أي بطولة على مدار 16 شهراً، حتى شاركت في بطولة واشنطن، وفازت بمباراة في منافسات الزوجي يوم الاثنين الماضي، وبمباراة في منافسات الفردي يوم الثلاثاء، قبل أن تخسر في الزوجي مساء الأربعاء.

ومن المقرر أن تلتقي وليامز، التي فازت بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام)، مع ماجدلينا فريش في الدوري الثاني في وقت لاحق من اليوم الخميس.