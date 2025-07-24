«الجودو» يدشّن مشاركته في جراند سلام منغوليا



أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الأول للجودو أولى مبارياته يوم غد في افتتاح منافسات بطولة «أولان باتور جراند سلام 2025»، التي ينظمها الاتحاد المنغولي بإشراف الاتحاد الدولي بمشاركة 236 لاعباً ولاعبة من 28 دولة.

ويقص شريط مشاركتنا الافتتاحية في منافسات الوزن الخفيف تحت 60 كجم اللاعب الشاب سيميو كونستا في أول مشاركة دولية له في هذا الوزن ليواجه المنغولي نيامسورين مندسايخان في الدور التمهيدي لهذا الوزن الذي يضم 20 لاعباً من اللاعبين المصنفين البارزين، وفي مقدمتهم الأذربيجاني أغاييف بالاباي الفائز بذهبية بطولة دوشانبي جراند سلام لعام 2025، بينما يحتل لاعبنا المركز الثامن عشر في ترتيب تلك المجموعة.

وتتواصل مباريات البطولة بمنافسات وزن الخفيف المتوسط الذي يشهد مشاركة 3 لاعبين من منتخبنا في منافسات وزن تحت 73 كجم ويمثل فريقنا ناجي يزبيك وزميله كريم عبداللطيف بجانب اللاعب عمر جاد في منافسات وزن تحت 81 كجم، وتختتم مشاركتنا بمنافسات الوزن الثقيل، الذي يلعب فيه لاعبنا سليمان إبراهيم في منافسات وزن تحت 90 كجم.