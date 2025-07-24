تشيبفمبو بطل النسخة المشتركة في بطولة «محاربي الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

توج سيلفستر تشيبفمبو من زيمبابوي بلقب وزن القارات، في وزن الريشة، بالنسخة المشتركة 61، من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد أن فاز على الأردني علي القيسي، بطل النسخة العربية، بقرار الحكام، في نزال قوي بين البطلين.

أقيمت نسخة القارات المشتركة، مساء أمس الأول، بصالة سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة في أبوظبي، ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، وتوّج البطل، الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بحضور فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

حضر المنافسات، الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والبريطاني كريس براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة.

وفي بقية النزالات، حافظ الأذربيجاني أساف شابوروف على سجله الخالي من الهزائم، بعد فوزه على البرازيلي جواو بيدرو، بالضربة القاضية الفنية، في وزن الديك، وخطف اللبناني المتألق عمران شعبان الأضواء بفوز سريع خلال 46 ثانية من بداية النزال أمام البرازيلي ولينجتون ماديرا، في وزن الوسط.

من جانبه أشار البريطاني كريس براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، إلى أن إقامة أسبوع التحدي في أبوظبي، يعكس تطوراً كبيراً على كافة مستويات اللعبة، مؤكداً أن «الرؤية التي وضعتها دولة الإمارات، والتطور القاعدي والاحترافي في رياضة MMA، يجعلها دولة رائدة في دعم رياضة الفنون القتالية في العالم».

وأضاف: «الإمارات تتصدر المشهد من خلال أسبوع مذهل للفنون القتالية في ظل تنظيم بطولة محاربي الإمارات وبطولة العالم للفنون المختلطة، بطولة يو إف سي»، وأشاد براون، ببطولة «محاربي الإمارات» وقال: «شهد الحدث عدداً من النزالات المميزة Warriors»، وقدم المقاتلون أداءً رائعاً يعكس مدى الروح القتالية والإصرار الذي يتمتعون به».

كما أثنى على الدور الذي تلعبه شركة بالمز الرياضية منظم الحدث، والدعم المقدر من مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، في دعم مسيرة المقاتلين.

وأعرب البطل تشيبفمبو، عن سعادته بالفوز باللقب، مشيراً إلى أنها لحظة فارقة في مسيرته بمجال اللعبة، ووصف النزال من القيسي بأنه الأصعب في تاريخ نزالاته، ولكنه تحلى بالصبر لتحقيق الفوز على بطل مخضرم.

وحضر البرازيلي فينيسيوس أولفييرا، البطل السابق في محاربي الإمارات والمقاتل في منصة يو إف سي حالياً، وقال: أبوظبي كانت نقطة تحول أساسية في مسيرتي، ومحاربي الإمارات ساعدتني على التطور بمنحي الفرصة لتغيير حياتي والقتال من أجل النجومية.

وأضاف: «سأُمثل محاربي الإمارات في أي مكان أذهب إليه. الآن أنا مقاتل في يو إف سي، وسأحمل دائماً اسم أبوظبي معي».