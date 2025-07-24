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الرياضة

فينوس تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة سينسيناتي

فينوس تحصل على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة سينسيناتي
24 يوليو 2025 12:45

نيويورك (رويترز)
قال منظمو بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس إن فينوس وليامز حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية، مع استمتاع اللاعبة الأميركية (45 عاماً) بعودة تتحدى بها عمرها إلى دائرة الضوء.
وأصبحت اللاعبة الفائزة بسبعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، أكبر لاعبة تفوز بمباراة في منافسات الفردي بإحدى بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات، منذ عام 2004، عندما تغلبت على بيتون ستيرنز في بطولة واشنطن المفتوحة بعد غياب دام 16 شهراً عن اللعبة.
ورفضت فينوس التي ستواجه في الدور المقبل من بطولة واشنطن المصنّفة الخامسة البولندية ماجدالينا فريخ غداً الجمعة، بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة إنديان ويلز في وقت سابق من هذا العام.
كما قدمت بطولة سينسيناتي المفتوحة أيضاً بطاقة دعوة للموهبة المحلية كاتي ماكنالي التي عادت مؤخراً إلى الملاعب بعد خضوعها لعملية جراحية في المرفق العام الماضي.

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