الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كليمنتي «أحدث الوجوه» في الشارقة

كليمنتي «أحدث الوجوه» في الشارقة
24 يوليو 2025 12:33

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
عمار بن حميد يستقبل رئيس اتحاد الشطرنج
بيان مشترك بشأن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة


أصبح الأرجنتيني نيقولا كليمنتي «22 عاماً» أحدث الوجوه في فريق الشارقة لكرة القدم، قادماً من البطائح، لاعباً مقيماً، ليكون الحل الاستثنائي حتى الآن لعدم وجود مهاجم أجنبي صريح في صفوف «الملك» حتى الآن، وهو لاعب يملك قدرات جيدة، ولكنه يحتاج إلى خبرات كبيرة، لكي يكون مهاجم الشارقة في منافسات مختلفة ومتنوعة خلال الموسم الجديد، بما فيها دوري أبطال آسيا للنخبة.
وشارك اللاعب الشاب مع البطائح في موسم 2023-2024 في 42 مباراة «3085 دقيقة»، وسجل 29 هدفاً، في دوري تحت 21 عاماً، وفي الموسم الماضي خاض مع «الراقي» 11 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين «468 دقيقة»، وسجل هدفاً كان في شباك عجمان.
من جانب آخر يخوض الشارقة مباراته الودية الثانية يوم الجمعة أمام الغرافة، الذي يقيم معسكره الخارجي أيضاً استعداداً لانطلاق الدوري القطري، وتعادل الشارقة في مباراته الودية الأولى مع كارباتو الأوكراني 1-1، وتعتبر مباراة الغرافة هي الأخيرة للرباعي الدولي ماجد حسن وكايو لوكاس ولوان بيريرا وماركوس ميلوني، بمعسكر «الملك»، حيث ينتقلون إلى معسكر المنتخب في النمسا أيضاً استعداداً للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، وفي مباراة الغرافة يبحث ميلوش مدرب الشارقة عن الخروج بأقصى استفادة باشراك «الرباعي» أطول فترة ممكنة.

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
المنتخب الوطني
تصفيات كأس العالم
الغرافة القطري
آخر الأخبار
تسيتسيباس ينفصل عن مدربه إيفانيسيفيتش
الرياضة
تسيتسيباس ينفصل عن مدربه إيفانيسيفيتش
اليوم 14:17
في تاريخ «البريميرليج».. «صراع القمة» لا يتّسع للجميع!
الرياضة
في تاريخ «البريميرليج».. «صراع القمة» لا يتّسع للجميع!
اليوم 14:05
«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» تفتح باب التسجيل للمشاركين والمتطوعين
الرياضة
«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» تفتح باب التسجيل للمشاركين والمتطوعين
اليوم 13:52
جرحى إثر حريق غابات في قبرص
الأخبار العالمية
جرحى إثر حريق غابات في قبرص
اليوم 13:52
أتلتيكو مدريد يخطف صفقة النصر السعودي!
الرياضة
أتلتيكو مدريد يخطف صفقة النصر السعودي!
اليوم 13:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©