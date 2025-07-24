كليمنتي «أحدث الوجوه» في الشارقة



علي معالي (أبوظبي)



أصبح الأرجنتيني نيقولا كليمنتي «22 عاماً» أحدث الوجوه في فريق الشارقة لكرة القدم، قادماً من البطائح، لاعباً مقيماً، ليكون الحل الاستثنائي حتى الآن لعدم وجود مهاجم أجنبي صريح في صفوف «الملك» حتى الآن، وهو لاعب يملك قدرات جيدة، ولكنه يحتاج إلى خبرات كبيرة، لكي يكون مهاجم الشارقة في منافسات مختلفة ومتنوعة خلال الموسم الجديد، بما فيها دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك اللاعب الشاب مع البطائح في موسم 2023-2024 في 42 مباراة «3085 دقيقة»، وسجل 29 هدفاً، في دوري تحت 21 عاماً، وفي الموسم الماضي خاض مع «الراقي» 11 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين «468 دقيقة»، وسجل هدفاً كان في شباك عجمان.

من جانب آخر يخوض الشارقة مباراته الودية الثانية يوم الجمعة أمام الغرافة، الذي يقيم معسكره الخارجي أيضاً استعداداً لانطلاق الدوري القطري، وتعادل الشارقة في مباراته الودية الأولى مع كارباتو الأوكراني 1-1، وتعتبر مباراة الغرافة هي الأخيرة للرباعي الدولي ماجد حسن وكايو لوكاس ولوان بيريرا وماركوس ميلوني، بمعسكر «الملك»، حيث ينتقلون إلى معسكر المنتخب في النمسا أيضاً استعداداً للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، وفي مباراة الغرافة يبحث ميلوش مدرب الشارقة عن الخروج بأقصى استفادة باشراك «الرباعي» أطول فترة ممكنة.