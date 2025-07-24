620 ألف متفرج يتابعون بطولة أمم أوروبا للسيدات



زيورخ (د ب أ)

شهدت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات المقامة في سويسرا رقماً قياسياً جديداً من حيث حضور الجماهير للمباريات، حيث حضر 620 ألف متفرج مباريات البطولة، قبل المباراة النهائية المقرر إقامتها الأحد المقبل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الرقم على هامش مباراة الدور قبل النهائي بين ألمانيا وإسبانيا التي أقيمت في زيورخ، وحتى الآن، تم تسجيل 623088 متفرجاً، متجاوزاً بذلك إجمالي الحضور في بطولة أوروبا للسيدات السابقة التي أقيمت في إنجلترا عام 2022، وكان المنظمون أعلنوا بالفعل عن أرقام قياسية في الحضور الجماهيري خلال دور المجموعات.

ووفقاً ليويفا حضر 461582 مشجعاً مباريات الدور الأول البالغ عددها 24 مباراة، مع بيع تذاكر 22 مباراة بالكامل. وبلغ متوسط الحضور في كل مباراة خلال دور المجموعات 19233 مشجعاً. وذكر يويفا أنه تم بيع المزيد من التذاكر في هذه البطولة، مقارنة بأي نسخة سابقة من بطولة أمم أوروبا للسيدات، حيث تم شراء 600 ألف تذكرة حتى قبل انطلاق منافسات البطولة. ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل في مدينة بازل.