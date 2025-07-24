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الرياضة

«كسر الحوض» يُبعد كارلوس رودريجيز من «طواف فرنسا»

«كسر الحوض» يُبعد كارلوس رودريجيز من «طواف فرنسا»
24 يوليو 2025 13:31

 
باريس (أ ب)

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انسحب كارلوس رودريجيز، درّاج فريق إنيوس من سباق فرنسا الدولي للدراجات، بعد تعرضه لكسر في الحوض، وذلك قبل مرحلة جبال الألب الصعبة، التي تقام اليوم الخميس، والتي تنتهي في منتجع تزلج كورشوفيل.
وذكر بيان للفريق قبل ساعات قليلة من انطلاق المرحلة الـ18 من السباق أن رودريجيز تعرّض لحادث الأربعاء، وأكدت الفحوص التي أجراها في المستشفى إصابته بكسر. وذكر إنيوس: «كارلوس بحالة معنوية جيدة ويخضع لمتابعة دقيقة من قبل فريقنا الطبي، سيعود الآن إلى منزله للتركيز على التعافي ومرحلة التأهيل».
وجاء الدرّاج الإسباني في المركز العاشر، بالترتيب العام، متأخراً بفارق أكثر من 20 دقيقة عن متصدر السباق تادي بوشار، الفائز بالسباق ثلاث مرات.
وينتهي السباق، الذي يمتد لثلاثة أسابيع، يوم الأحد المقبل في باريس.

 

 

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طواف فرنسا
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فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
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