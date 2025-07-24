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الرياضة

أتلتيكو مدريد يخطف صفقة النصر السعودي!

أتلتيكو مدريد يخطف صفقة النصر السعودي!
24 يوليو 2025 13:40

 
مدريد (رويترز)

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أعلن أتلتيكو مدريد توصله لاتفاق مع فينوورد الهولندي لضم المدافع السلوفاكي ديفيد هانكو، في ظل سعي الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى تقليص الفجوة مع برشلونة وريال مدريد.
ولم يكشف أتلتيكو عن التفاصيل المالية، لكن وسائل الإعلام الإسبانية ذكرت أن صفقة انتقال اللاعب السلوفاكي الدولي (27 عاماً) تبلغ حوالي 30 مليون يورو (35.30 مليون دولار).
وشارك هانكو، الذي ارتبط في الأيام الماضية بالانتقال إلى النصر السعودي، في 140 مباراة مع فينوورد منذ انتقاله للفريق في عام 2022، وساعده على الفوز بالدوري الهولندي في موسم 2022-2023.
وقال أتلتيكو، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي خلف البطل برشلونة وريال مدريد ثاني الترتيب، في بيان «توصل أتلتيكو وفينوورد إلى اتفاق بشأن انتقال ديفيد هانكو إلى نادينا، في انتظار استكمال الفحص الطبي وتوقيع عقده الجديد».

 

 

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