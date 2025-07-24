«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» تفتح باب التسجيل للمشاركين والمتطوعين

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 الحدث الرياضي الأضخم والأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط، بعد 200 يوم، خلال الفترة من 6 إلى 15 فبراير 2026 في أكثر من 20 موقعاً رياضياً، بمشاركة متوقعة لأكثر من 25000 رياضي من مختلف أنحاء العالم، يتنافسون ضمن 33 رياضة مختلفة، منها أربع رياضات تراثية تعكس عمق الهوية الثقافية لدولة الإمارات.

وكأول نسخة من ألعاب الماسترز تُقام في الشرق الأوسط، يجسد الحدث منصة فريدة لتعزيز التواصل المجتمعي وترسيخ مفاهيم الحياة الصحية والاعتزاز بالهوية الوطنية، والتأكيد على أن التميز الرياضي لا تحده الأعمار.

وتنطلق هذا الشهر مرحلة تسجيل المتطوعين بالشراكة مع مؤسسة الإمارات، لتوفير فرصة لخوض تجربة تسهم في بناء مستقبل أكثر ترابطاً من خلال الرياضة. وتُفتح أبواب التطوع أمام الطلبة والمهنيين وعشاق الرياضة ورواد العمل المجتمعي، إذ يُعد المتطوعون عنصراً أساسياً في نجاح الحدث، وتحقيق أثر مستدام في المجتمع.

وفي إطار الاستعدادات المتواصلة، أطلق المنظمون العديد من المبادرات التمهيدية للحدث المنتظر، منها توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أدنوك بصفتها الراعي الرسمي، والكشف عن شعار يعكس هوية دولة الإمارات، إلى جانب الحضور الفاعل في فعاليات وطنية بارزة مثل صيف أبوظبي الرياضي. واستقبل المنظمون وفوداً من الاتحاد الدولي لألعاب الماسترز في زيارات ميدانية، وتم فتح باب التسجيل الرسمي للمشاركين.

وخلال الأيام الـ 200 المقبلة، ينفذ المنظمون سلسلة من الفعاليات المجتمعية واستكمال التجهيزات اللوجستية في مواقع الاستضافة، كما سيتم الإعلان عن المزيد من المستجدات المرتقبة.

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «التطوع في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 هو أكثر من مجرد مساهمة بالوقت، إنه رسالة شغف وانتماء. ويجسد تكاتف المتطوعين روح التعاون للعمل معاً من أجل هدف مشترك هو دعم أسلوب حياة صحي، وتشجيع الحركة والنشاط بين جميع أفراد المجتمع من مختلف الأعمار، لأن العطاء هو الطريق نحو مجتمع أقوى وأكثر تماسكاً».

ويتوقع أن تستقطب الألعاب مشاركين من أكثر من 100 جنسية، ما يرسّخ مكانة الحدث منصة لتعزيز التنوّع الثقافي والتفاعل بين الأجيال والصحة المستدامة، ولا سيما بين كبار المواطنين.



30 فما فوق

تعتبر المشاركة في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 مفتوحة لجميع الأفراد ممن تبلغ أعمارهم 30 عاماً فما فوق، دون قيود على الخبرة أو المستوى الرياضي.



رابط التسجيل

للتسجيل زوروا: https://abudhabimasters2026.com