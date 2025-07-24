في تاريخ «البريميرليج».. «صراع القمة» لا يتّسع للجميع!



عمرو عبيد (القاهرة)

يُعد التطلع لنيل لقب «البريميرليج» حلماً مشروعاً لجميع الفرق، وبحسب رأي مدرب أرسنال، ميكل أرتيتا، فإنه يرى بين 7 و9 فرق يُمكنها الفوز بالدوري خلال الموسم المُقبل، وإذا كانت تلك الترشيحات تبدو منطقية نظرياً، ولا يعني هذا بالطبع، ضرورة استمرار كل هذا العدد من المُرشّحين حتى نهاية السباق الإنجليزي، فإنه يكفي بقاء 4 أو 5 منها في «قلب المعركة» حتى الأمتار الأخيرة، وهو ما يتمناه عُشاق الكرة العالمية بالتأكيد، وقد يبدو واقعياً، لكن تاريخ «البريميرليج» لا يعترف بذلك أبداً.

صراع القمة لا يتّسع للجميع.. تلك الحقيقة المؤكدة، التي وثّقتها النُسخ الـ33 السابقة من البطولة الإنجليزية، بل إن مسألة تجاوز حدود «الصراع الثُنائي» كانت نادرة طوال تلك السنوات، أما «المعركة» الثُلاثية أو الرُباعية، فكانت أكثر نُدرة، وتحت ظروف معينة وبصورة غير مُكتملة حتى الجولات الأخيرة الحاسمة، كما أن كثيراً من تلك النُسخ حُسمت بسهولة وفي توقيت مُبكّر لكبار الفرق، دون وجود أي منافسة شرسة حقيقية حتى النهاية.

ويُمكن القول بأن أكثر من نصف عدد تلك المواسم السابقة، شهد تتويج فريق باللقب دون عناء يُذكر، في 17 نُسخة، وبفوارق ضخمة من النقاط في بعض الأحيان، كما أن 10 مواسم انتهت بسباق «ثُنائي» فقط، مع اكتفاء الآخرين بدور «المُتفرّج»، كان أشهرها مبارزات مانشستر يونايتد وأرسنال، نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الحالي، وبعض المناوشات بين «اليونايتد» وتشيلسي، في حين كان أبرزها وأقواها «المعارك الضارية»، التي فاز بها مانشستر سيتي على حساب «اليونايتد» وليفربول وأرسنال، على الترتيب، خلال السنوات الأخيرة في الحقبة الحديثة.

6 مواسم فقط، بنسبة 18.2%، كانت شاهدة على صراع ثُلاثي أو رُباعي «على استحياء» من أجل الفوز بلقب «البريميرليج»، وكانت البداية في نُسخة 1996-1997، عندما ظهرت 4 فرق تُنافس على القمة، لكن بدرجة محدودة، بعدما حصد مانشستر يونايتد اللقب بفارق 7 نقاط عن ملاحقيه، نيوكاسل يونايتد وأرسنال وليفربول، الذين احتلوا المراكز من الثاني إلى الرابع على الترتيب، بنفس الرصيد، 68 نقطة، لكن موسم 1998-1999 كان أكثر سخونة، حيث تصارع «اليونايتد» و«الجانرز» و«البلوز» بشدة، واقتنص «الشياطين» اللقب بفارق نقطة واحدة عن «المدفعجية»، وحلّ تشيلسي ثالثاً بفارق 4 نقاط عن البطل.

وفي معركة «ثُلاثية» مُثيرة بموسم 2007-2008، تُوّج مانشستر يونايتد باللقب بفارق نقطتين عن تشيلسي، ثم جاء أرسنال في المرتبة الثالثة بفارق نقطتين عن الوصيف و4 عن البطل، وبصورة أقل حدة في 2008-2009، فاز «اليونايتد» بالدوري برصيد 90 نقطة، مقابل 86 لليفربول و83 لتشيلسي.

ثم تكررت المنافسة الرُباعية للمرة الثانية فقط طوال تلك السنوات، في موسم 2013-2014، بصورة محدودة، إذ حصد مانشستر سيتي لقبه الرابع التاريخي آنذاك، بفارق نقطتين عن ليفربول، وأتى تشيلسي ثالثاً بفارق 4 نقاط عن «البلومون»، بينما ابتعد أرسنال «الرابع» بفارق 7 نقاط عن البطل.

وأخيراً، استعاد «البريميرليج» لمحة من الزمن القديم، في نُسخة 2023-2024، عندما اشتعل الصراع بين «الثُلاثي»، مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول، خلال فترة متأخرة من الموسم، لكن الأمر لم يستمر على نفس الوهج، إذ تحوّل الأمر في النهاية إلى مُبارزة ثُنائية بين «السيتيزن» و«الجانرز»، حسمتها «كتيبة جوارديولا» بفارق نقطتين عن الوصيف، وجاء «الريدز» ثالثاً بفارق 9 نقاط وقتها عن البطل «السماوي».