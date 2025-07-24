تسيتسيباس ينفصل عن مدربه إيفانيسيفيتش



لندن (د ب أ)

انفصل لاعب التنس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عن المدرب جوران إيفانيسيفيتش بعد أشهر قليلة من العمل معاً. وفي منشور على تطبيق «إنستجرام» وصف اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً الشراكة بأنها «تجربة قصيرة ولكن مؤثرة». وقال تسيتسيباس: «كان العمل مع جوران إيفانيسيفيتش تجربة مكثّفة ولكن مؤثرة، وفصلاً ثميناً حقاً في رحلتي».

وأضاف: «أنا ممتن للوقت والجهد والطاقة التي قدمها لي ولفريقي. والآن بعد أن سلك كل منّا طريقه، لا أكن لجوران سوى كل الاحترام - ليس فقط لما حققه في عالم التنس، بل أيضاً لما يتمتع به من صفات على المستوى الشخصي». وأكد: «أتمنى له الأفضل في المستقبل».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تسيتسيباس، الذي كان يتوقع له التتويج بعدة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، استعان ببطل ويمبلدون السابق إيفانيسيفيتش في مايو الماضي، وأشاد بالمدرب الكرواتي قبل انطلاق بطولة ويمبلدون. ولكنه تراجع في التصنيف العالمي للمركز 29، وانسحب بعد مجموعتين فقط من مباراة الدور الأول أمام فالنتين روير بسبب مشكلة في الظهر.