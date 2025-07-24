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الرياضة

الوصل يعيد بناء فريق الكرة بـ8 صفقات «مفاجئة»

الوصل يعيد بناء فريق الكرة بـ8 صفقات «مفاجئة»
24 يوليو 2025 14:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)
يواصل فريق الوصل تدريباته في معسكر هولندا بثقة وتركيز، بقيادة البرتغالي كاسترو، فيما تسعى شركة الكرة بنادي الوصل إلى إعادة بناء الفريق بصورة أكثر قوة، تعيد الفريق للمنافسة على الألقاب، في ظل ارتفاع مستويات اللاعبين الأجانب في دورينا، وقوة بعض التدعيمات التي أبرمتها الفرق التي تسعى إلى المنافسة على البطولات.
وأعلن الوصل التعاقد مع البرازيلي جابرييل فاريتا نجم بالميراس، بهدف تدعيم خط الدفاع على أن يتم قيده في فئة المقيمين، ليصل مجموع صفقات الفريق ما بين لاعبين أجانب ومقيمين إلى 8 تعاقدات جديدة.
واستطاع الوصل إبرام استقطابات مميزة في كل الخطوط، بداية من الدفاع أو الوسط أو الأجنحة أو الهجوم، وكانت أغلب الصفقات التي تم الاستقرار عليها والتعاقد معها «مفاجئة» إلى حد كبير للشارع الرياضي، وعلى رأسها صفقة المهاجم البرازيلي سالدانيا قادماً من الدوري المجري، الذي تبلغ قيمته السوقية 5 ملايين يورو، بالإضافة للمهاجم البرازيلي ريناتو جونيور قادماً من الدوري الدنماركي، وكل من المدافع إدريلسون سيلفا، والظهير الأيمن بيدرو ماليهرو، والظهير الأيسر هوجو نيتو، لاعب الارتكاز ريناتو تابيا، والجناح الأيمن برايان بالاسيوس.

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