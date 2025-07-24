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الرياضة

منتخبنا يواجه الكويت في افتتاح «عربية السلة»

منتخبنا يواجه الكويت في افتتاح «عربية السلة»
24 يوليو 2025 15:30


المنامة (وام)
تنطلق يوم غد منافسات النسخة الـ«26» من البطولة العربية لكرة السلة لمنتخبات الرجال، التي تستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 25 يوليو الجاري إلى 2 أغسطس المقبل، بمشاركة سبعة منتخبات هي: الإمارات، والبحرين، وقطر، والكويت، ومصر، والجزائر وتونس.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث تُلعب ثلاث مباريات يومياً، فيما يستهل منتخب الإمارات مشواره بمواجهة نظيره الكويتي، ثم يلتقي بمنتخبات: البحرين، والجزائر، وتونس وقطر، على الترتيب على أن يختتم مبارياته بمواجهة نظيره المصري.
وكان منتخب الإمارات قد استعد لهذه البطولة، التي تقام لأول مرة في البحرين، عبر المشاركة في بطولة وليام جونز الدولية في الصين تايبيه، حيث خاض 7 مباريات قوية ضمن استعداداته، ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بقائمة تضم 12 لاعباً، تحت قيادة المدير الفني الدكتور منير بن الحبيب.
وأكد راشد عبدالله النقبي، مدير المنتخبات الوطنية، أن المنتخب استعد بشكل جيد للمنافسات، مشيراً إلى أن الهدف هو تقديم مستويات ونتائج متميزة، رغم بعض الغيابات والإصابات التي يعانيها الفريق.

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