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الرياضة

«فينيشيان ليس» تُضاهي أفضل الخيول بعمر سنتين

«فينيشيان ليس» تُضاهي أفضل الخيول بعمر سنتين
24 يوليو 2025 16:00

 
عصام السيد (أبوظبي)
حذر المدرب تشارلي جونستون من تجاهل «فينيشيان ليس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أينما كانت تُشارك، وذلك بعد نجاحها في سباق سوبرلاتيف ستيكس الأسبوع الماضي، وقال: «نعتقد أنها تُضاهي أفضل الخيول بعمر سنتين التي رأيناها هذا العام في هذا البلد».
وأثارت ابنة «مسار» بعض الجدل في سباق المجموعة الثانية عندما انحرفت يساراً بشكلٍ ملحوظٍ عند تعرضها للضغط، من الوصيفة «إيطاليا» في النهاية، و«وايلد ديزرت» في طريقها.
وفازت مهرة جودلفين «سابا ديزرت»، بإشراف تشارلي أبلبي، بالسباق، بعد أن بقيت بعيدةً عن المشاكل، مُتجهةً أكثر نحو جانب المدرجات، بعد أن أضاعت فرصةً في البداية، على الرغم من إصرار جونستون على أن مُهرتَهُ كانت ستُحقق الفوز لو أنها خطّطت لمسارٍ أكثر استقامةً بقيادة أويسين مورفي.
وقال جونستون: خرجت «فينيشيان ليس» من السباق بحالة جيدة، كنت قلقاً بعض الشيء بشأن ما إذا كان انزلاقها العنيف مرتبطاً بشعورها بالأرضية، لكنها تبدو بخير، ولست متأكداً من وجهتها التالية، لكن سباق المهرات للميل سيكون الهدف النهائي، ولا أستبعد الذهاب عبر سباق مويجلر، لأنني أعتقد أنها خرجت من سباق سوبرلاتيف بثقة كبيرة.
وأضاف: «كانت ستحتل المركز الأول بالتأكيد لو حافظت على استقامتها، لا يُمكن القول إنها لم تكن لتفوز لو حافظت على استقامتها، فقد وضعت جميع الخيول في مأزق عندما اصطدمت بالأرض المرتفعة، ثم ضيعت فرصتها».

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