«الشارقة الرياضي» ودائرة الأشغال يناقشان «كفاءة أعمال الصيانة في الأندية»



الشارقة (الاتحاد)



نظم مجلس الشارقة الرياضية، بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة، ورشة عمل متخصصة في رفع كفاءة أعمال الصيانة بأندية الإمارة، في إطار حرص المجلس على تعزيز البنى التحتية بشكل مستمر، وشهدت الورشة مشاركة مسوؤلي الصيانة بمختلف الأندية، بحضور ممثلي قسم متابعة المنشآت الرياضية بالمجلس، ممثلاً في المهندسة أسماء البلوشي رئيس القسم، والمهندسة منى الشمس،ي والمهندسة فاطمة أحمد بن مسعود.

وتم، خلال الورشة التي جاءت ضمن مشروع «رواد الصيانة»، بإشراف من دائرة الأشغال العامة، وقدمها محاضر من الدائرة، استعراض التحديث الجديد لنظام الصيانة التشغيلية، والذي اعتُمد من الدائرة، بجانب مناقشة آلية وسبل تحسين إجراءات الصيانة والأعمال الفنية والإدارية وأساليب تسجيل ومتابعة البلاغات الفنية، وكيفية استخدام التطبيق المخصص لتسجيل طلبات الصيانة من الأندية.

وجاءت الورشة ضمن الحرص على مواكبة المستجدات الفنية، وتوفير بيئة رياضية متكاملة تناسب الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أندية الإمارة بجانب الحرص على التعاون المشترك بين مختلف الجهات، لضمان تنفيذ أعمال الصيانة، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والارتقاء بالمرافق كافة.

وتقدم المشاركون بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي، ودائرة الأشغال العامة على الورشة القيمة التي شهدت مداخلات مثمرة من الجميع.