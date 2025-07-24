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الرياضة

إستوبينان مع ميلان مقابل 19 مليون يورو

إستوبينان مع ميلان مقابل 19 مليون يورو
24 يوليو 2025 14:41

 
روما (د ب أ)
أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده مع الظهير الأيسر الإكوادوري بيرفيس إستوبينان من صفوف برايتون الإنجليزي. وكانت شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية أوضحت أن إستوبينان اجتاز الكشف الطبي، وانضم إلى ميلان مقابل 19 مليون يورو شاملة الحوافز.
وجاءت مساعي ميلان لضم ظهير أيسر جديد، في أعقاب رحيل نجمه الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي هذا الصيف. كان برايتون تعاقد مع إستوبينان 27 عاماً من صفوف فياريال الإسباني في 2022 مقابل 17 مليوناً و800 ألف يورو، وشارك في 104 مباريات مع الفريق وسجل خمسة أهداف.
وبات المدافع الإكوادوري رابع صفقات ميلان هذا الصيف. وقال فابيان هورتزلر، مدرب برايتون: «لقد استمتعت بالعمل مع بيرفيس، لقد قدم مساهمة كبيرة للنادي خلال فترة وجوده هنا». وأضاف: «إنه في مرحلة من مسيرته الكروية تتطلب منه خوض تحدٍ جديد، وهذه الفرصة للعب في الدوري الإيطالي تمنحه ذلك». 

 

 

 

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