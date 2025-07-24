«يو إف سي 321» تعود إلى أبوظبي في أكتوبر



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ويو إف سي، منظمة الفنون القتالية المختلطة الرائدة عالمياً، عن عودة فعاليات يو إف سي إلى أبوظبي مع بطولة يو إف سي 321، التي تنطلق يوم الجمعة 25 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس. وتشهد البطولة المرتقبة نزالاً حماسياً بين بطل الوزن الثقيل توم أسبينال وخصمه الأبرز سيريل جان.

تتوفر تذاكر البطولة اعتباراً من الغد عن طريق ticketmaster.ae، كما يمكن شراء باقات كبار الشخصيات من خلال موقع (أون لوكيشن)، الوكيل الرسمي لمؤسسة يو إف سي لتجارب كبار الشخصيات. وتُتيح باقات التذاكر ميزات حصرية، تشمل حجز مقاعد مميَّزة، وحضور فعاليات قياس الوزن مع كبار الشخصيات، إلى جانب خدمات الضيافة الشاملة ولقاء نجوم يو إف سي وغيرها.

وتمثل بطولة يو إف سي 321 ثاني فعاليات المنظمة في العاصمة هذا العام. وقد استضافت أبوظبي خلال السنوات الأخيرة مجموعة من نزالات يو إف سي المتميزة، التي ضمت عدداً من أبطال العالم والنجوم الصاعدين ضمن أجواء استثنائية لا تزال محفورةً في ذاكرة الجماهير. كما رسّخت الإمارة مكانتها كوجهة رائدة عالمياً لنزالات الفنون القتالية المختلطة المميزة، من نزال حبيب نور محمدوف للدفاع عن لقبه في يو إف سي 242 وصولاً إلى النزال الحماسي الفريد بين إيليا توبوريا وماكس هولواي في يو إف سي 308.

يمتاز بطل الوزن الثقيل أسبينال، الذي ينحدر من مانشستر بإنجلترا، بأنه رياضي بارع ويحمل الحزام الأسود في الجوجيتسو، ويتمتع بمسيرة رياضية من 15 فوزاً وثلاث هزائم. ويعود إلى حلبة النزال ساعياً لترسيخ مكانته في فئة الوزن الثقيل، حيث يحمل لقب هذه الفئة بعد فوزه المذهل بالضربة القاضية في الجولة الأولى على سيرجي بافلوفيتش. كما حقق انتصارات ساحقة على ألكسندر فولكوف، وكورتيس بلايدس، وأندريه أرلوفسكي، ويسعى الآن للدفاع عن حزامه لأول مرة بصفته بطل الوزن الثقيل غير المهزوم.

ويتطلع البطل المؤقت السابق جان، الذي يحظى بمسيرة رياضية تتضمن 13 انتصاراً وخسارتين، قادماً من العاصمة الفرنسية باريس، إلى صنع التاريخ في أول نزال له في عام 2025. اشتهر جان بمهاراته الكبيرة في المناورة وتوجيه الضربات، ونجح بالارتقاء في تصنيفات الوزن الثقيل بانتصارات مبهرة على ديريك لويس، وتاي تويفاسا، وألكسندر فولكوف. ويطمح النجم الفرنسي اليوم إلى تحقيق فوز قوي آخر في سعيه لاستعادة لقب بطولة يو إف سي.



نزالات إضافية

وفي النزالات الإضافية يواجه ألكسندر راكيتش (14 انتصاراً وخمس هزائم، من فيينا في النمسا) أزامات مورزاكانوف (15 انتصاراً دون هزائم، من نيوجيرسي في الولايات المتحدة) في وزن خفيف الثقيل، فيما يلتقي ألكسندر فولكوف (38 انتصاراً و11 هزيمة من موسكو في روسيا) مع جيلتون ألميدا (22 انتصاراً وهزيمتان من سلفادور في البرازيل) في الوزن الثقيل.

وفي نزال في وزن الذبابة يواجه عزات ماكسوم (15 انتصاراً وهزيمتان، من كاسكلين في كازاخستان) منافسه ميتش رابوسو (9 انتصارات وثلاث هزائم، من ماساتشوستس في الولايات المتحدة)، الذي يتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات.

ويواجه إكرام أليسكيروف (16 انتصاراً وهزيمتان، من داغستان في روسيا) جون يونج بارك (19 انتصاراً وست هزائم، من سيول في كوريا الجنوبية) في نزال قوي في الوزن المتوسط، فيما يلتقى حمدي عبد الوهاب (4 انتصارات وهزيمة واحدة، من نيويورك في الولايات المتحدة، من أصول مصرية) مع منافسه كريس بارنيت (23 انتصاراً وتسع هزائم من فلوريدا في الولايات المتحدة) في نزال الوزن الثقيل.