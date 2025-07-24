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الرياضة

إبراهيم عادل: أريد حصد البطولات مع «فخر أبوظبي»

إبراهيم عادل: أريد حصد البطولات مع «فخر أبوظبي»
24 يوليو 2025 15:41

 
مراد المصري (أبوظبي)
أكد إبراهيم عادل، المنضم حديثاً إلى صفوف الجزيرة، أن هدفه مساعدة الفريق على المنافسة بقوة في الموسم المقبل وكسب البطولات، وجاء حديث اللاعب عبر قناة النادي الرسمية، مضيفاً: «سعيد للغاية بالانضمام إلى فخر أبوظبي، وأتطلع لتقديم أقصى مجهود لتحقيق الانتصارات والفوز بالبطولات، وإرضاء طموحات الجماهير الداعمة الأكبر للفريق».
وأضاف: «وجود محمد النني في الفريق أمر مهم، هو لاعب كبير وإنسان أكن له الاحترام، وكنت سعيداً باللعب معه في دورة الألعاب الأولمبية الماضية، وساعدني النني كثيراً وشجعني على الانضمام إلى صفوف الجزيرة، وأخبرني أن الجميع بانتظاري هنا».
وتابع: «أتطلع إلى حفر اسمي في سجلات النادي، وأن أكون من اللاعبين الذين تركوا بصمتهم ضمن القائمة مع الأسماء التاريخية التي لعبت في صفوفه».
واسترجع اللاعب بداياته في الملاعب، وقال: «البداية شهدت الكثير من الصعوبات حتى وصلت إلى النقطة الحالية، بدأت في صفوف المريخ البورسعيدي، والمدرب سيد أبو الحمد في قطاع الناشئين أكثر من ساعدني هناك، ثم انضممت إلى بيراميدز، وهناك المدرب الكرواتي أنتي منحني الفرصة بشكل جيد، وعلى صعيد اللاعبين دودو الجباس كان الأقرب لي وساندني دائماً».
واعتبر المهاجم أن الهدف الذي سجله في مرمى الباراجواي في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية، هو الأغلى بالنسبة له في مسيرته.

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