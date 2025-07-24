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الرياضة

برشلونة يهدد بإلغاء رحلته إلى كوريا

برشلونة يهدد بإلغاء رحلته إلى كوريا
24 يوليو 2025 16:38

 
مدريد (د ب أ)
ألغى نادي برشلونة مباراته الودية التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل أمام فيسيل كوبي الياباني في طوكيو بسبب «انتهاكات تعاقدية خطيرة» من قبل الشركة المنظمة.
وتعتبر زيارة اليابان الجزء الأول من جولة برشلونة الآسيوية، وأكد النادي الكتالوني أن الرحلة إلى كوريا الجنوبية مهددة أيضاً بالإلغاء. ولم يحدد برشلونة الجهة المسؤولة عن جولته الآسيوية، لكن مجموعة «ياسودا جروب» كانت أول من أعلن عن الجولة.
وأكد برشلونة اليوم الخميس أنه اضطر إلى تعليق مشاركته في المباراة المقررة الأحد المقبل في اليابان، بسبب انتهاكات تعاقدية جسيمة من جانب الجهة المنظمة، وسينظر النادي في مسألة إعادة جدولة جولة الصيف في كوريا الجنوبية حال استيفاء الجهة المنظمة لشروط معينة.
وأضاف: «حال استيفاء هذه الشروط، سيسافر النادي إلى كوريا الجنوبية خلال الأيام المقبلة». وأوضح بيان النادي الكاتالوني: «يعرّب برشلونة عن أسفه لهذه الواقعة وتأثيرها على جماهير برشلونة الغفيرة في اليابان».
وذكر فيسيل كوبي، حامل لقب الدوري الياباني، في بيان «نتقدم باعتذارنا الشديد عن أي قلق قد يسببه هذا الأمر للعديد من المشجعين والأطراف المعنية الذين كانوا يتطلعون إلى هذه المباراة». وأضاف البيان: «يعمل نادينا بالتعاون مع الأطراف المعنية لجمع المعلومات اللازمة واتخاذ الإجراءات المناسبة». 

 

 

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