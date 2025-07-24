الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بوجاتشر يصطدم بسيارة فريق فينجارد في «طواف فرنسا»

بوجاتشر يصطدم بسيارة فريق فينجارد في «طواف فرنسا»
24 يوليو 2025 16:46

 
كورشفيل (رويترز)
تعرّض تادي بوجاتشر درّاج فريق الإمارات متصدر الترتيب العام في سباق فرنسا للدرّاجات، لموقف صعب اليوم الخميس، عندما اصطدم بسيارة فريق منافسه الرئيسي يوناس فينجارد، قبل انطلاق المرحلة 18، التي تمتدّ من فيف إلى كول دو لا لوز عبر مسار جبلي شاق.
وقال السلوفيني بوجاتشر مبتسماً «كنّا في طريقنا إلى خط البداية وكانت السيارات تتحرك أيضاً.. كنّا نسير بسرعة كبيرة خلف سيارة (فيسما-ليس آبايك)، ربما اقتربنا أكثر من اللازم، وفجأة.. لا أعلم إن كان يريد اختبار مكابحي».
وأضاف: «لم أكن مستعداً لأنني لم أر أي سبب يدفعه للتوقف المفاجئ، لذا اصطدمنا بالسيارة، لكن لا بأس، أنا بخير، كل شيء على ما يرام».
ولم يتضح من كان برفقة بوجاتشر عندما صدم سيارة فيسما-ليس آبايك.
ويتقدم بوجاتشر على الدنماركي فينجارد بفارق أربع دقائق و15 ثانية قبل المرحلة 18.

 

 

أخبار ذات صلة
بوجاتشار.. الخامس بين «أساطير الصدارة» في تاريخ طواف فرنسا
«كسر الحوض» يُبعد كارلوس رودريجيز من «طواف فرنسا»
تادي بوجاتشار
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
طواف فرنسا
آخر الأخبار
مشاركة إيكيتيتي مع ليفربول أمام ميلان «محل شك»!
الرياضة
مشاركة إيكيتيتي مع ليفربول أمام ميلان «محل شك»!
اليوم 17:15
أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
علوم الدار
أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 17:06
40 سباحاً في احتفالية اليوم العالمي للحد من الغرق بأبوظبي
الرياضة
40 سباحاً في احتفالية اليوم العالمي للحد من الغرق بأبوظبي
اليوم 17:00
الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود والشراكات العالمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
علوم الدار
الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود والشراكات العالمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
اليوم 16:54
تحديث يتعلق بتحطم طائرة الركاب الروسية
الأخبار العالمية
تحديث يتعلق بتحطم طائرة الركاب الروسية
اليوم 16:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©