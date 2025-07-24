بوجاتشر يصطدم بسيارة فريق فينجارد في «طواف فرنسا»



كورشفيل (رويترز)

تعرّض تادي بوجاتشر درّاج فريق الإمارات متصدر الترتيب العام في سباق فرنسا للدرّاجات، لموقف صعب اليوم الخميس، عندما اصطدم بسيارة فريق منافسه الرئيسي يوناس فينجارد، قبل انطلاق المرحلة 18، التي تمتدّ من فيف إلى كول دو لا لوز عبر مسار جبلي شاق.

وقال السلوفيني بوجاتشر مبتسماً «كنّا في طريقنا إلى خط البداية وكانت السيارات تتحرك أيضاً.. كنّا نسير بسرعة كبيرة خلف سيارة (فيسما-ليس آبايك)، ربما اقتربنا أكثر من اللازم، وفجأة.. لا أعلم إن كان يريد اختبار مكابحي».

وأضاف: «لم أكن مستعداً لأنني لم أر أي سبب يدفعه للتوقف المفاجئ، لذا اصطدمنا بالسيارة، لكن لا بأس، أنا بخير، كل شيء على ما يرام».

ولم يتضح من كان برفقة بوجاتشر عندما صدم سيارة فيسما-ليس آبايك.

ويتقدم بوجاتشر على الدنماركي فينجارد بفارق أربع دقائق و15 ثانية قبل المرحلة 18.