مشاركة إيكيتيتي مع ليفربول أمام ميلان «محل شك»!



لندن (د ب أ)



التقى هوجو إيكيتيكي مع زملائه الجدد ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، للمرة الأولى في هونج كونج، حيث سافر بعد أقل من 24 ساعة من إتمام انتقاله من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 79 مليون جنيه إسترليني «06. 107 مليون دولار».

وستكون أول مباراة لفريق ليفربول في جولته أمام ميلان يوم السبت المقبل، ولكن مشاركة إيكيتيتي تظل محل شك في هذه المرحلة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن إعلان انضمام اللاعب لمدة ستة أعوام كان الأربعاء، وكان وقتها اللاعب الفرنسي استقل الطائرة بالفعل متجها إلى الشرق الأقصى.

ووصل أيكيتيكي في الوقت المحدد لمشاهدة مران الفريق المفتوح بملعب كاي تاك أمام حضور جماهيري بلغ 27 ألف مشجع، وفي نهاية المران دخل الملعب ليحيي المدرب أرني سلوت، وبقية اللاعبين.

وخلال جولة ما بعد التمرين لتحية الجماهير، قضى المهاجم بضع دقائق في الحديث مع القائد فيرجيل فان دايك، وكان إلى جانبه أندي روبرتسون.

وقال روبرتسون لقناة ليفربول التليفزيونية: «عندما تنظر إلى اللاعبين الأربعة الكبار، القادة، أنا وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر، محمد صلاح، فإننا نأخذ على عاتقنا محاولة دمج اللاعبين الجدد في الفريق بأسرع وقت ممكن».

وأضاف: «خاصة عندما يكونوا قادمين من بلدان وثقافات مختلفة، فإن الأمر يتعلق بمساعدتهم على التأقلم بأسرع ما يمكن، وإنهم يعتنون بأنفسهم في الملعب، لديهم الكثير من الجودة، وهذا هو الشيء الذي يسعدنا، والشباب الجدد تأقلموا بالفعل، وهوجو انضم إلينا لتوه، لذا سنتناول العشاء معاً الليلة».