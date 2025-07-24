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الرياضة

صاحب «العروض المذهلة» ينتقل إلى «البريميرليج»

صاحب «العروض المذهلة» ينتقل إلى «البريميرليج»
24 يوليو 2025 17:20

 
لندن (د ب أ)


أعلن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع الكولومبي جون أرياس من فريق فلوميننسي البرازيلي، بعقد يمتد لمدة أربعة أعوام مع خيار إضافة عام آخر.

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وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي وولفرهامبتون أن أرياس «27 عاماً» سينضم لوولفرهامبتون بعدما قدم عروضاً مذهلة مع فريقه البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية بأميركا.
وفي وولفرهامبتون سيلتقي أرياس مع زميله السابق بفريق فلومينينسي أندريه وزميله في المنتخب الوطني يرسون موسكيرا.
وبدأ أرياس مسيرته في كولومبيا، حيث شارك للمرة الأولى مع الفريق الأول، عندما كان معاراً لفريق يانيروس في دوري الدرجة الثانية.
وبعد 35 مباراة في موسم 2018، عاد لناديه الأساسي باتريوتاس، الناشط بالدرجة الأولى، ولم يتأثر بالانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة.
ثم انتقل بشكل دائم إلى أميركا دي كالي، حيث تُوج بلقب الدوري الكولومبي، لكن بعد عام واحد فقط، رحل إلى سانتا في ضمن الدرجة نفسها.
وبعد أن قدم أداءً متميزاً هناك، حصل على فرصة الانتقال إلى الخارج بعد سبعة أشهر فقط، حيث انضم إلى فلومينينسي البرازيلي.
وبعدما قضى فترة على مقاعد البدلاء، أصبح أرياس عنصراً أساسياً في الفريق الذي فاز بكأس ليبرتادوريس- وهي تعادل دوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية.
وكان أرياس ضمن تشكيل بطولة كأس العالم للأندية الشهر الماضي.
وعلى المستوى الدولي، لعب أرياس 31 مباراة دولية، وسجل ثلاثة أهداف لمنتخب كولومبيا، ولعب في أربع مناسبات مع يرسون موسكيرا، ولم يخسر الثنائي أي مباراة معاً حتى الآن. 

 

 

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