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الرياضة

هاميلتون: رحيل هورنر لن يغير حياتي

هاميلتون: رحيل هورنر لن يغير حياتي
24 يوليو 2025 18:09

 
فرانكورشان (د ب أ)

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قال لويس هاميلتون، إن رحيل كريستيان هورنر من ريد بول لن يغير حياته، لكنه يدرك جيداً التأثير الكبير لمنافسه السابق على فريق ريد بول.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن البريطاني هاميلتون، سائق فيراري، سيشارك في سباقه رقم 369 في بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»، وذلك في سباق بلجيكا هذا الأسبوع، لكنه سيكون السباق الأول في «الفورمولا-1»، من دون تواجد هورنرو في كابينة ريد بول، وذلك بعد رحيله المثير أوائل الشهر الجاري.
وتواجد هورنر، الذي انضم لريد بول عام 2005، أي قبل عامين من أول ظهور لهاميلتون في السباقات، في 14 بطولة عالم لكن الأشهر الـ18 الأخيرة من عهده في ريد بول شهدت بعض الأحداث، مثل اتهامه بسلوك غير لائق تجاه إحدى الموظفات، وهو الأمر الذي تمت تبرئة هورنر منه مرتين.
وقال هاميلتون: «لم أكن متفاجئاً، ولم أكن غير متفاجئ، هذا لن يغير شيئاً في حياتي».
وأضاف: «ماذا أقول؟ لقد جلست مع هورنر في مكتبه عام 2005، وكنت أقود في (الفورمولا-3)، وأتطلع للمنافسة في جي بي 2، كما تواجد أردن أيضاً».
وتابع هاميلتون: «لا يمكنني القول إننا كنّا متفقين من المرة الأولى، لكن تطوره ومسيرته المهنية الكبيرة، كانت رائعة للغاية، وما قدمه مع الفريق ومع مجموعة من الأشخاص الرائعين، وإدارة فريق كبير مثل هذا تحتاج إلى موهبة ومهارة وهذا ما جلبه للفريق، أتمنى له كل التوفيق».

 

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
بلجيكا
لويس هاميلتون
فيراري
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