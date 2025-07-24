أول مجموعة أجنبية تستحوذ على نادٍ سعودي لكرة القدم



الرياض (أ ف ب)



أعلنت وزارة الرياضة السعودية استحواذ مجموعة «هاربورج غروب» الأميركية على نادي الخلود، ليصبح أول نادٍ مملوك للأجانب ينافس في الدوري السعودي لكرة القدم الذي يشهد استثمارات ضخمة منذ نهاية 2022.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنّه «تم تخصيص أول ثلاثة أندية رياضية سعودية، عبر الطرح العام، وهي أندية الأنصار، والخلود، والزلفي، وانتقال ملكيتها إلى جهات استثمارية».

وأضافت «ستنتقل ملكية نادي الزلفي إلى شركة «نجوم السلام»، فيما ستنتقل ملكية نادي الخلود إلى شركة «Harburg Group»، وستنتقل ملكية نادي الأنصار إلى شركة «عودة البلادي وأبناؤه».

وقالت المجموعة، المملوكة للمستثمر الأميركي بن هاربورج، في بيان بالإنجليزية إنّها «أكملت رسميا عملية الاستحواذ على نادي الخلود بنسبة 100%»، مشيرة إلى أنها باتت «بذلك أول مالك أجنبي لنادٍ في الدوري السعودي للمحترفين».

أنهى الخلود الدوري السعودي العام الماضي في المركز التاسع من أصل 18 نادياً، وهو لا يضم حالياً لاعبين نخبويين على غرار الاتحاد والهلال والنصر والأهلي.

وتملك مجموعة هاربورج بالفعل 6.5 بالمئة من أسهم نادي قادش المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ومنذ الأيام الأخيرة في 2022 تشهد السعودية استثمارات ضخمة في دوري كرة القدم، فضمت لاعبين مميزين بصفقات مدوية ومباشرة من الدوريات الأوروبية الكبرى.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو أول لاعب من الطراز الرفيع ينضم إلى الدوري السعودي في نهاية عام 2022، بصفقة مقدرة بأكثر من 200 مليون يورو (نحو 234 مليون دولار) لمدة سنتين ونصف، قبل تمديد عقده الشهر الماضي لعاميين إضافيين حتى 2027.

وكان صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السياديّة في العالم، استحوذ في 2023 على أندية القمة الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.

وتعاقدت الأندية الأربعة مع نجوم عالميين مثل رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الفرنسي كريم بنزيمة، حامل الكرة الذهبية لعام 2022، والبرازيلي نيمار الذي رحل لاحقاً، بالإضافة لعدد آخر من المدربين واللاعبين الأوروبيين كان آخرهم شراء القادسية المهاجم ماتيو ريتيجي، هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، قادماً من أتالانتا.