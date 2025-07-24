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الرياضة

محمد الشعالي بطل «صيف الشارقة للشطرنج»

محمد الشعالي بطل «صيف الشارقة للشطرنج»
24 يوليو 2025 19:01

الشارقة (الاتحاد)

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أحرز محمد سعيد الشعالي لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج المركز الأول في بطولة صيف الشارقة الرياضي للشطرنج، والتي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بقاعة مدرسة الشارقة النموذجية، بدعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، ضمن أنشطة البرنامج الصيفي «عطلتنا غير»، والتي شارك فيها عدد من أندية الشارقة. 
وجاءت سارة عزيز لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصل سالم الجسمي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، واستقطبت البطولة لاعبين ولاعبات من مختلف الأعمار. 
وحصدت جميلة إبراهيم آل علي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة جائزة أفضل لاعبة من منتسبي برنامج صيف الشارقة الرياضي، نظير ما قدمته من أداء متميز ومهارات استراتيجية عالية على رقعة الشطرنج. 
وقامت آمنة الملا المدير التنفيذي لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بتكريم الفائزين والمشاركين، الحاصلين على المراكز الخمسة الأولى وأصحاب الألقاب الفردية في ختام الفعالية. 
وأعربت آمنة الملا المدير التنفيذي لنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن فخرها بالمستوى المتقدم الذي أظهره اللاعبون، واللاعبات خلال البطولة، مؤكدة على أهمية هذه الفعاليات في صقل مهارات الناشئة وتنمية قدراتهم الذهنية في إطار رياضي تنافسي مشوّق.
وأضافت: «البطولة تأتي في إطار رؤية أندية الشارقة في تعزيز الأنشطة الرياضية خلال الإجازة الصيفية، وإيجاد بيئة محفزة تدمج بين التعلم والترفيه، بما يسهم في بناء جيل واعٍ، ومبدع، ومتمكن».
ووجهت الملا الشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على دعمه لكل أندية الشارقة والبرنامج الصيفي الذي يسهم بشكل كبير في الكشف عن المواهب والكشف عن قاعدة كبيرة من اللاعبين واللاعبات والذين يمثلون المستقبل في لعبة الأذكياء.
كما وشكرت مجلس إدارة النادي بقيادة سعادة نجلاء الشامسي على تسخيرهم لكافة الإمكانيات لإنجاح البرنامج الصيفي.

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نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
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