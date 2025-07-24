حكام الكرة يغادرون إلى معسكر تركيا



أبوظبي (الاتحاد)



غادر حكام كرة القدم إلى معسكر إعداد في تركيا من 24 يوليو إلى 17 أغسطس المقبل، بهدف رفع الكفاءة البدنية والفنية والذهنية وفق أعلى المعايير التحكيمية الدولية، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد.

ويُشارك في هذا المعسكر 92 حكماً ومساعداً تم تقسيمهم إلى مجموعتين، حيث تضم الأولى 54 حكماً ومساعداً، «من ضمنهم أربع حكمات إناث» لمسابقات كأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس سوبر إعمار، سيقضون فترة تدريبات واختبارات من 24 يوليو إلى 6 أغسطس.

فيما تضم المجموعة الثانية 38 حكماً ومساعداً يديرون مسابقة دوري الدرجة الأولى والمسابقات الأخرى، وستكون فترة معسكرهم من 6 إلى 17 أغسطس المقبل.

ووضعت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برنامج إعداد متكامل، لتعزيز كفاءة قضاة الملاعب على المستويين البدني والفني، من خلال الاطلاع على أحدث الممارسات التي تتواكب مع التحديثات التي طرأت على قوانين اللعبة.

ويُشرف على البرنامج التدريبي لمعسكر الحكام نخبة من المحاضرين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم الذين شاركوا في إعداد طاقم الحكام في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً في الولايات المتحدة الأميركية، وهم الإيطالي ماتيو سيموني تريفولوني، والسويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، والإيطالي جوزيبي جالفانو، والإيطالية جيسيكا ميريندا المتخصصة في التأهيل النفسي الرياضي.

ويُقام البرنامج اليومي للمعسكر على فترتين، الفترة الصباحية تتضمن تدرييات بدنية في الصالة الرياضية، بعدها يخضع الحكام لمحاضرات نظرية تشرح التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة، وتحليل لحالات الفيديو، بينما تقام في الفترة المسائية تطبيقات عملية على ملعبين، الملعب الأول يشهد إقامة مباريات بالاستعانة بلاعبين هواة والتي سيتم خلالها رصد تحرك وتمركز الحكم ومراجعة تقنية الفيديو لتقييم قدرته في رصد الحالات واتخاذ القرار المناسب وفق كل مخالفة، فيما تُقام على الملعب الثاني تدريبات لياقة بدنية وتدريب خاص على أجهزة المحاكاة.

وتُقام أختبارات لياقة بدنية دولية لجميع حكام المجموعة الأولى في اليوم الثالث من برنامج المعسكر.