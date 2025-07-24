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الرياضة

3 معسكرات لمنتخبات «أم الألعاب»

3 معسكرات لمنتخبات «أم الألعاب»
24 يوليو 2025 19:59

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد النهج الاستراتيجي بناء على التخصصات في معسكرات الإعداد الحالية بكل من سلوفينيا وإثيوبيا وتركيا، والمستمرة حتى منتصف الشهر المقبل، وذلك استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للناشئين بتونس من 23 إلى 27 أغسطس، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، والمقررة خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر.
واختارت اللجنة الفنية في الاتحاد 14 لاعباً ولاعبة لخوض فترة الإعداد الحالية في 3 دول، لضمان أفضل درجات الجاهزية البدنية والفنية، قبل المشاركة المقررة في بطولتي تونس والبحرين.
ويخوض فريق المسافات الطويلة والمتوسطة تدريبات مشتركة مع لاعبي المنتخبين البحريني والعماني في المرتفعات الإثيوبية، بإشراف المدرب محمد النويري، بما ينسجم مع طبيعة الإعداد المقررة للاعبين الأربعة وهم سيف اليعربي، وناصر الكعبي، وأحمد البدواوي، ومانع الكعبي.
كما يتدرب 5 لاعبين في فئة رمي الجلة والقرص والمطرقة، وهم سالم المقبالي، ومحمد عادل، وخالد أحمد سليمان، وسلمى المري، ووديمة المري، مع نخبة من أبطال العالم في سلوفينيا، مع التركيز على تقنيات الرمي، والتحليل الفني، والجوانب التكتيكية، والذهنية.
وفي السياق يواصل فريق السرعات استعداداته في مدينة أنطاليا التركية، بما يتناسب مع طبيعة الخطة الفنية، حيث تم اختيار 5 لاعبين ولاعبات لخوض هذه المرحلة من الإعداد، وهم عبدالعزيز عيد، ومعاذ فوزي، وسليمان عبدالرحمن، ومريم كريم، وأمينات قمر الدين.

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