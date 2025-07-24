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الرياضة

الأجواء الحماسية تتواصل في بطولة العالم للفنون القتالية

الأجواء الحماسية تتواصل في بطولة العالم للفنون القتالية
24 يوليو 2025 20:06

 
العين (الاتحاد)

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اختتمت منافسات فئة الناشئين B (14-15 عاماً)، ضمن النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها منطقة العين إلى 27 يوليو الجاري، برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتميزت المنافسات بمستوى عالٍ من الحماسة والتنافس، في ظل التقارب الكبير في المستويات الفنية بين اللاعبين المشاركين من مختلف الدول، وانعكست هذه الندية في النزالات التي جاءت قوية ومتكافئة، وأسهمت في الارتقاء بمستوى البطولة.
وقال يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة: «تعكس نسخة هذا العام من بطولة العالم قدرة دولة الإمارات على تنظيم أكبر الفعاليات الرياضية باحترافية عالية، ونجحت البطولة في استقطاب المواهب من مختلف دول العالم، وتوفير بيئة تنافسية متكاملة تواكب تطلعات الأبطال الناشئين، كما نشهد اليوم حضوراً جماهيرياً لافتاً ومشاركة واسعة، وهو ما يؤكد أن البطولة أكثر من مجرد فعالية رياضية، بل منصة عالمية لصناعة النجوم، وتعزيز التواصل بين الشعوب».
من جانبه، قال عبدالله الجبارين، مدرب المنتخب الوطني للفنون القتالية المختلطة: «المنافسات هذا العام قوية جداً، وتشهد مستويات فنية مرتفعة، ما يجعل التحدي كبيراً أمام جميع اللاعبين، معظم عناصر منتخبنا الوطني يشاركون للمرة الأولى في بطولة عالمية بهذا الحجم، وهو ما يمنحهم فرصة ثمينة لاكتساب خبرات عالية واحتكاك مباشر مع مدارس قتالية متنوعة، وأظهر لاعبونا التزاماً كبيراً، وحققوا عدداِ من الميداليات الملونة التي تعكس تطورهم المستمر، ونواصل العمل والتحضير بشكل مكثف لما تبقى من أيام البطولة، ولدينا ثقة كبيرة بتحقيق المزيد من الميداليات».
وتتجه الأنظار يوم الجمعة إلى انطلاق منافسات فئة الناشئين A (16-17 عاماً)، التي تعد من أبرز الفئات المشاركة، من حيث المستوى الفني والخبرة القتالية، وتترقّب الجماهير مجموعة من النزالات الحماسية التي من المتوقع أن تؤثر على الترتيب العام للبطولة، وسط منافسة قوية بين منتخبات أوكرانيا وإنجلترا والولايات المتحدة للظفر باللقب

الإمارات
العين
بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين
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