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الأوائل يحتفظون بالصدارة في «عربية الشطرنج»

الأوائل يحتفظون بالصدارة في «عربية الشطرنج»
24 يوليو 2025 20:46

 
الدار البيضاء (الاتحاد)

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اشتدت المنافسة على المراكز الأولى في البطولة العربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة للذكور والإناث وفئة تحت 20 سنة، والتي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، بإشراف الاتحاد العربي وتستمر إلى 28 يوليو الجاري، وتحتضنها مدينة الدار البيضاء بمشاركة 216 لاعباً ولاعبة يمثلون نخبة من الأبطال الواعدين من 13 دولة عربية، يتنافسون على جوائز 14700 ألف دولار.
حضر منافسات اليوم الثالث من البطولة، باتريك فان هولاند، رئيس الجمعية الدولية للشطرنج الفرنكوفوني وبشرى القادري رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعدد من الشخصيات. 
وأسفرت النتائج عن احتفاظ الفلسطيني ماجد الطل بقمة منافسات فئة تحت 20 سنة للذكور برصيد 4 نقاط من 4 جولات، وتقاسم صدارة تحت 18 سنة للأولاد.

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