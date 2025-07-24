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الرياضة

فيرستابن يسخر من «تكهنات الرحيل»!

فيرستابن يسخر من «تكهنات الرحيل»!
24 يوليو 2025 20:53

 
برلين (د ب أ)

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رد الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في سباقات سيارات «الفورمولا-1»، بسخرية على الأسئلة التي تناولت مستقبله، وسط تكهنات برحيله عن ريد بول إلى فريق مرسيدس.
وقال فيرستابن، بطل العالم أربع مرات في مؤتمر صحفي على هامش سباق الجائزة الكبرى في بلجيكا: «من المحتمل أيضا أن لا أستيقظ في الغد لذلك لن أقود».
وأضاف: «الحياة غير متوقعة، بشكل عام أنا سعيد بوضعي الحالي، وكان هدفي حينما وقعت عقدي هنا أن أقود حتى نهاية مسيرتي».
ويبدو أن فيرستابن «27 عاماً» ليس راضياً عن الوضع الحالي لفريق ريد بول، في الوقت الذي خسر فيه صدارة ترتيب البطولة لمصلحة الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس، سائقي فريق ماكلارين.
ويحتل فيرستابن، المركز الثالث في ترتيب السائقين، بفارق 69 نقطة خلف المتصدر بياستري، فيما يحتل ريد بول المركز الرابع في ترتيب الفرق بفارق 288 نقطة خلف فريق ماكلارين المتصدر.
ورغم ذلك لا زال لدى السائق الهولندي عقد مع ريد بول حتى عام 2028، فيما تمت إقالة كريستيان هورنر، مدير الفريق، والتي سرت العديد من التكهنات بتوتر علاقته مع فيرستابن، لكن السائق الهولندي أكد أن رحيل هورنر أوائل الشهر الجاري، لن يؤثر على قراره بشأن مستقبله.
وقال فيرستابن: «الآن سنعمل في اتجاه مختلف وأنا متحمس بشأن ذلك، ولا أعتقد أن ذلك سيؤثر على الإطلاق في قراري بشأن مستقبلي».
وأوضح: «الشيء الوحيد الذي يهم هو عملنا على السيارة وجعلها أكثر سرعة قدر الإمكان، وأن نكون أكثر تنافسية هذا العام».
وسيقود لوران ميكيس، فريق ريد بول، وهو الذي سبق له قيادة ريسينج بولز، الفريق الشقيق لريد بول، وسيكون سباق الجائزة الكبرى في بلجيكا يوم الأحد هو أول سباق للفريق من دون هورنر الذي تواجد على رأس القيادة منذ 20 عاماً.
وقال فيرستابن: «علينا المضي قدماً فقط وأنا نتطلع للأمام وهناك العديد من الأمور التي يجب علينا العمل عليها وأن نتحسن بها، نحن سائقون ويجب علينا النظر إلى الأمام دائماً والعمل وتقديم أداء أفضل في الحلبة».

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