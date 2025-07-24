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أبوبكر كامارا يجدد عقده مع أستون فيلا

أبوبكر كامارا يجدد عقده مع أستون فيلا
24 يوليو 2025 21:02

 
لندن (د ب أ)

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أعلن نادي أستون فيلا، الناشط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تجديد عقد لاعبه الفرنسي أبوبكر كامارا.
وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لأستون فيلا أن لاعب وسط الملعب «25 عاماً» وافق على عقد جديد سيبقيه داخل قلعة (فيلا بارك) حتى عام 2030 .
وانضم كامارا إلى أستون فيلا في صيف عام 2022 بعد وقت قصير من مشاركته الدولية الأولى مع منتخب فرنسا.
كان كامارا قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي مسقط رأسه أولمبيك مارسيليا الفرنسي قبل انضمامه لأستون فيلا، وشارك فيما يقرب من 100 مباراة بقميص الفريق الإنجليزي، ليساهم في تواجد الفريق بالمسابقات الأوروبية للموسم الثالث على التوالي الموسم الماضي.

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