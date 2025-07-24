الخميس 24 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تير شتيجن يغيب 3 أشهر عن برشلونة

تير شتيجن يغيب 3 أشهر عن برشلونة
24 يوليو 2025 21:28

 
برشلونة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
برشلونة يهدد بإلغاء رحلته إلى كوريا
أتلتيكو مدريد يخطف صفقة النصر السعودي!


يخضع الحارس الألماني الدولي مارك أندريه تير شتيجن لجراحة في ظهره لعلاج مشكلة بعيدة الأمد، ما يبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر، بحسب ما أعلن لاعب برشلونة الإسباني.
وكان بطل إسبانيا تعاقد مع حارس إسبانيول جوان جارسيا هذا الصيف، ويتوقع أن يكون ابن الرابعة والعشرين الحارس الأول أمام البولندي المخضرم شتشيزني.
كتب ابن الثالثة والثلاثين في صفحته على موقع انستجرام «هذا يوم صعب بالنسبة لي، جسدياً، ورياضياً، أشعر بأني في حال جيدة، رغم معاناتي أحياناً من الألم لسوء الحظ».
تابع اللاعب الذي انضم إلى برشلونة عام 2014 من بوروسيا مونشنجلادباخ «بعد نقاشات مكثفة مع الفريق الطبي في برشلونة وخبراء خارجيين، فان أسرع وأفضل طريقة للتعافي تماما هي الخضوع لجراحة».
أضاف الحارس الدولي «بعد جراحتي الأخيرة في الظهر، عدت إلى الملعب بعد 66 يوماً، هذه المرة، يعتقد الأطباء بأن فترة الغياب المناسبة ستكون ثلاثة أشهر، تفادياً لأي مخاطرة».
وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة كان ينوي بيع تير شتيجن هذا الصيف، كي يتمكن من تسجيل لاعبيه الجديدين جارسيا والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.
وكانت إصابة طويلة للمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن الموسم الماضي، سمحت للفريق الكاتالوني بتسجيل لاعبه داني أولمو لفترة موقتة، بعد التعاقد معه من لايبزج الألماني.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
تير شتيجن
آخر الأخبار
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
الأخبار العالمية
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تعقد محادثات بشأن الوضع في غزة
اليوم 22:27
التقنية تُنتج صوراً ثلاثية الأبعاد بدقة عالية في أقل من دقيقة
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يقلل إشعاع التصوير الطبي بنسبة 99%
اليوم 22:22
"أبوظبي للغة العربية" يواصل استقبال طلبات الترشُّح للدورة الـ20 من جائزة الشيخ زايد للكتاب
التعليم والمعرفة
«زايد للكتاب» تحتفي بمسيرة حافلة على مدار عقدين
اليوم 22:07
انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان الذيد للرطب
علوم الدار
انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان الذيد للرطب
اليوم 21:48
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني يفتتح مشروعا للغاز
العراق يفتتح مشروعي غاز لتحقيق الاكتفاء الذاتي
اليوم 21:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©