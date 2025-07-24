تير شتيجن يغيب 3 أشهر عن برشلونة



برشلونة (أ ف ب)



يخضع الحارس الألماني الدولي مارك أندريه تير شتيجن لجراحة في ظهره لعلاج مشكلة بعيدة الأمد، ما يبعده عن الملاعب ثلاثة أشهر، بحسب ما أعلن لاعب برشلونة الإسباني.

وكان بطل إسبانيا تعاقد مع حارس إسبانيول جوان جارسيا هذا الصيف، ويتوقع أن يكون ابن الرابعة والعشرين الحارس الأول أمام البولندي المخضرم شتشيزني.

كتب ابن الثالثة والثلاثين في صفحته على موقع انستجرام «هذا يوم صعب بالنسبة لي، جسدياً، ورياضياً، أشعر بأني في حال جيدة، رغم معاناتي أحياناً من الألم لسوء الحظ».

تابع اللاعب الذي انضم إلى برشلونة عام 2014 من بوروسيا مونشنجلادباخ «بعد نقاشات مكثفة مع الفريق الطبي في برشلونة وخبراء خارجيين، فان أسرع وأفضل طريقة للتعافي تماما هي الخضوع لجراحة».

أضاف الحارس الدولي «بعد جراحتي الأخيرة في الظهر، عدت إلى الملعب بعد 66 يوماً، هذه المرة، يعتقد الأطباء بأن فترة الغياب المناسبة ستكون ثلاثة أشهر، تفادياً لأي مخاطرة».

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة كان ينوي بيع تير شتيجن هذا الصيف، كي يتمكن من تسجيل لاعبيه الجديدين جارسيا والمهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد.

وكانت إصابة طويلة للمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن الموسم الماضي، سمحت للفريق الكاتالوني بتسجيل لاعبه داني أولمو لفترة موقتة، بعد التعاقد معه من لايبزج الألماني.