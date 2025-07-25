رادوكانو تطرد أوساكا من «واشنطن»!



واشنطن (أ ف ب)



حسمت البريطانية إيما رادوكانو مواجهتها مع اليابانية نعومي أوساكا، وبلغت الدور ربع النهائي من دورة واشنطن للتنس (500 نقطة)، بالفوز عليها 6-4 و6-2.

وفي لقاء جمع لاعبتين متوجتين على مسرح الألقاب الكبرى، احتاجت رادوكانو، بطلة فلاشينج ميدوز لعام 2021 في تتويجها الوحيد على الإطلاق، إلى ساعة و21 دقيقة، كي تتخطى بطلة أستراليا المفتوحة لعامي 2019 و2021 وفلاشينج ميدوز لعامي 2018 و2020.

وكانت المواجهة هي الأولى على الإطلاق بين رادوكانو ومنافستها اليابانية التي باتت بعيدة كل البُعد عما كانت عليه حين أحرزت لقب بطولة أستراليا المفتوحة مرتين وفلاشينج ميدوز مثلهما، متأثرة أولاً بمشاكلها النفسية ومن ثم بابتعادها عن الملاعب بسبب الأمومة.

ومنذ تتويجها الكبير الرابع والأخير عام 2021 في أستراليا المفتوحة، فشلت أوساكا في الذهاب أبعد من الدور الثالث في 12 مشاركة لها في «الجراند سلام»، فيما غابت ابنة الـ27 عاماً المصنفة حالياً 51 عالمياً عن منصة التتويج بالمجمل منذ البطولة الأسترالية أيضاً، لكنها وصلت هذا الموسم إلى نهائي دورة أوكلاند، حيث خسرت أمام الدنماركية كلارا تاوسون.

وتصطدم رادوكانو في الدور ربع النهائي باليونانية ماريا ساكاري التي أقصت الأميركية إيما نافارو المصنفة ثانية في الدورة بالفوز عليها 7-5 و7-6 .

وفي دورة الرجال «500 نقطة أيضاً»، بلغ الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثامناً، الدور ربع النهائي للمرة الثامنة هذا الموسم بإنهائه مغامرة الصيني الصاعد من التصفيات وو ييبينج المصنف 243 عالمياً بفوزه عليه بسهولة 6-3 و6-2.

ورغم أنه يخوض هذه الدورة وهو في المركز الرابع عشر في أدنى تصنيف له منذ مايو 2019، بدا الروسي البالغ 29 عاماً في مظهر جيد، رغم بعض الصعوبة في مباراته الأولى حين تغلب على الأميركي رايلي أوبيلكا بثلاث مجموعات.

وضد وو، حقق الروسي 11 إرسالاً ساحقاً، وفاز بـ93 بالمئة من الإرسالات الأولى، ليحجز معقده في ربع النهائي، حيث يلتقي الفرنسي كورنتان موتيه الذي تغلب بدوره على البريطاني دانيال إيفانز 6-2 و7-6 .

ويشارك مدفيديف، الباحث عن لقبه الأول منذ دورة روما لماسترز الألف نقطة عام 2023، في هذه الدورة للمرة الأولى منذ 2019، حين وصل إلى النهائي قبل الخسارة أمام الأسترالي كيريوس.

وبلغ ربع النهائي أيضاً الأميركي براندون ناكاشيما الرابع عشر بفوزه على البريطاني كاميرون نوري 7-6 و6-3.