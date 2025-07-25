إنجلترا تهدد إسبانيا بالثأر في نهائي «يورو السيدات»

لندن (د ب أ)



يلعب المنتخب الإنجيزي حامل لقب كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم مع نظيره الإسباني في نهائي نسخة عام 2025 يوم الأحد المقبل، وذلك بعدما فاز أبطال العالم على ألمانيا في نصف النهائي يوم الأربعاء الماضي.

وتسلط وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) الضوء على آخر خمس مواجهات بين الطرفين.

إنجلترا صفر - إسبانيا صفر- صفر

في فبراير 2022، عزز المنتخب الإنجليزي سلسلته بدون هزيمة تحت قيادة المدربة سارينا فيجمان، وذلك بالتعادل السلبي مع إسبانيا في كارو رود.

إنجلترا وإسبانيا 2-1

في يوليو 2022، حجز المنتخب الإنجليزي مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أوروبا التي أقيمت على أرضه في 2022، وذلك بعدما قلب تأخره إلى فوز على إسبانيا، أحد المرشحين للفوز بالبطولة، في الوقت الإضافي في برايتون.

وحلت إيلا تون كبديلة وسجلت هدف التعادل في الدقيقة 84، بعدما سجلت إيستر جونزاليس هدف التقدم لإسبانيا، ليواصل الفريقين اللعب في الأوقات الإضافية.

ونجح المنتخب الإنجليزي في قلب الأمور لمصلحته في الوقت الإضافي، واستغل الضغط بعد مرور ست دقائق فقط من بداية الوقت الإضافي، لتسجل جورجيا ستانواي الهدف الثاني، والذي أشعل فرحة الجماهير في ملعب «أميكس».

وضمن الفريق الإنجليزي مقعده في نصف النهائي، حيث فاز على السويد ليتأهل للنهائي ويفوز بالبطولة فيما بعد.

إسبانيا وإنجلترا 1- صفر

في أغسطس 2023، وفي أكبر مواجهة بين الفريقين في تاريخهما، حطم المنتخب الإسباني آمال نظيره الإنجليزي، في آخر مواجهة بينهما ببطولة كبرى في نهائي كأس العالم 2023 في أستراليا.

وسجلت أولجا كارمونا الهدف الحاسم في الشوط الأول بشباك الحارسة ماري إيربس، بعدما فقدت لوسي برونز الكرة في منتصف الملعب لمصلحة الإسبان.

وكان بمقدور المنتخب الإسباني مضاعفة تقدمه، بعدما لمست كيرا والش الكرة بيدها داخل منطقة الجزاء، لكن إيربس تصدت لضربة جزاء نفذتها جينيفر هيرموسو مع تبقي 20 دقيقة على النهاية، مما منح الإنجليز دفعة معنوية هائلة.

واصل المنتخب الإنجليزي ضغطه في الدقائق الأخيرة، لكنه لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل.

إنجلترا وإسبانيا 1- صفر

نجح المنتخب الإنجليزي في الثأر لهزيمته في نهائي كأس العالم بعد 18 شهراً بالفوز 1 - صفر في ملعب ويمبلي.

وكانت تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقين، منذ فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم 2023، وسجلت جيس بارك الهدف، بعدما تابعت تسديدة أليسيا روسو المرتدة.

وكان للمنتخب الإسباني فرص عديدة عبر أيتانا بونماتي، الفائزة بجائزة «بالون دور» وكذلك كلاوديا بينا ولوسيا جارسيا، لكن المنتخب الإنجليزي نجح في الحفاظ على الفوز وتحقيق الثأر.

إسبانيا وإنجلترا 2-1

في يونيو 2025 ألتقى الفريقان مجدداً قبل شهر من الآن، حيث سجلت كلاوديا بينا هدفين لتمنح إسبانيا الفوز 2-1، بعدما كانت متأخرة في النتيجة أمام إنجلترا في برشلونة، لتحرم المنتخب الإنجليزي من بلوغ المراحل النهائية من دوري الأمم الأوروبية.

وسيطر المنتخب الإسباني على مجريات اللعب في الدقائق الأولى من المباراة، لكن روسو منحت الفريق الإنجليزي التقدم على عكس سير اللعب، حيث استغلت تمريرة والش لتضع الكرة في شباك كاتا كول.

وكان المنتخب الإنجليزي في طريقه للنهائيات إلى أن دخلت بينا كبديلة ووضعت بصمتها بتسجيل هدف التعادل بعد دقيقتين فقط من دخولها.

ونجحت المهاجمة البالغة من العمر 23 عاماً في إكمال الثنائية بعد عشر دقائق بتسديدة قوية من مسافة 25 متراً، لتمنح إسبانيا فوزاً سيبقى عالقاً في الأذهان مع انطلاق مباراة النهائي يوم الأحد المقبل.