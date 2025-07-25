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الرياضة

رودريجو ولويس فيجو.. «الخيانة» في «الاتجاه المعاكس»!

رودريجو ولويس فيجو.. «الخيانة» في «الاتجاه المعاكس»!
25 يوليو 2025 09:40

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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مضت 25 عاماً، منذ أن أقدم لويس فيجو على واحدة من أشهر الانتقالات في تاريخ كرة القدم الحديث، بالرحيل المفاجئ إلى ريال مدريد بعد أن كان رمزاً لبرشلونة، والآن ربما تشهد «الساحرة المستديرة» نسخة معكوسة من تلك القصة، عن طريق نجم ريال مدريد رودريجو.
المهاجم البرازيلي الذي كان لاعباً أساسياً في السنوات الأخيرة مع «الريال»، يُقال إنه على رادار برشلونة، في الوقت الذي يبدأ فيه النادي الكتالوني عملية إعادة بناء شاملة، ورغم أن هذه الخطوة تبدو مستبعدة، إلا أن بعض المصادر المقربة من «البارسا» طرحت الفكرة، لا سيما مع توقع أن يصبح كيليان مبابي اللاعب المحوري في هجوم ريال مدريد، ما يدفع رودريجو إلى دور ثانوي.
بينما السياق التاريخي يجعل هذه الصفقة مفاجأة مُحتملة، وفي عام 2000، غادر فيجو ملعب «كامب نو» خلال انتخابات رئاسية فوضوية، وأصبح واجهة مشروع فلورنتينو بيريز في ريال مدريد، وهزّ هذا التعاقد كرة القدم الإسبانية، والآن تسير الأمور في الاتجاه المعاكس، فهل يُمكن لنجم مدريدي حقا أن يرتدي قميص «البلوجرانا»؟
ويعيد برشلونة بناء نفسه وسط فوضى السفر ومخاوف الإصابات، وفي هذه الأثناء، لا يزال برشلونة يعاني من صعوبات خارج الملعب، حيث كان من المقرر أن يسافر الفريق إلى اليابان يوم الخميس في جولته التحضيرية للموسم الجديد، لكن نزاعاً تعاقدياً مع المروج المحلي أدى إلى تأجيل الرحلة، وفي النهاية وبفضل تدخل شركة راكوتن، الراعي السابق للنادي ومالك نادي فيسيل كوبي الياباني، أُعيد جدولة الرحلة إلى الجمعة.
ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد النادي الياباني الأحد، لكن قائمة الفريق لم تُعلن، أحد أسباب ذلك هو إصابة حارس مارك أندريه تير شتيجن، الذي يخضع لجراحة ثانية في الظهر، ويغيب عن الملاعب لـ3 أشهر، وقد سرّع غيابه من التعاقد مع الحارس الشاب خوان جارسيا من إسبانيول، ما أثار تساؤلات حول مستقبل برشلونة في حراسة المرمى على المدى القريب، ومع الإصابات والتعاقدات مع لاعبين شباب، والمفاجآت المحتملة في سوق الانتقالات، يحاول برشلونة إعادة ترتيب صفوفه، فهل يكون رودريجو الصفقة الصادمة؟ أمر واحد مؤكد، إذا حدث ذلك، لن يقتصر دور البرازيلي على تغيير قميصه، بل يُعيد كتابة التاريخ.

 

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