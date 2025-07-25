العين يوقّع شراكة تاريخية لتحويل فرع «العامرة» إلى مركز مجتمعي

العين (الاتحاد)



أعلن نادي العين عن توقيع أكبر اتفاقية استثمارية، اجتماعية، وتنموية في تاريخه، عبر شراكة استراتيجية تمتد لمدة 30 عاماً مع «SPOX» للاستثمار، المتخصصة في تطوير المجتمعات المستدامة.

وتنص الاتفاقية على إعادة تطوير فرع النادي في حي العامرة، وتحويله إلى وجهة خدمية متكاملة تلبي تطلعات سكان المدينة، من خلال إنشاء مرافق حديثة تجمع بين نمط الحياة العصرية والخدمات المجتمعية المتنوعة، في خطوة تؤكد التزام النادي بتعزيز دوره الريادي في المدينة، والمساهمة في التنمية العمرانية المستدامة.

ويتضمن المشروع مجموعة شاملة من المرافق النوعية، أبرزها منافذ بيع ومناطق مخصصة للمطاعم، عيادات طبية متخصصة، مركز متعدد الاستخدامات لتنظيم الفعاليات والأنشطة، ومساحات تفاعلية مخصصة للرياضة والترفيه تخدم العائلات والشباب، ويهدف المشروع إلى جعل فرع العامرة نموذجاً لمركز خدمي مجتمعي حيوي يمزج بين الخدمات اليومية والأنشطة التفاعلية، ويعزز من جودة الحياة بمعايير عصرية.

وقال خليفة المزروعي، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، في المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد هزاع بن زايد: «إن مشروع تطوير فرع النادي في العامرة يُعتبر ترجمة حقيقية لرؤية النادي، بأن يكون منصة خدمية متكاملة تلامس تفاصيل الحياة اليومية لسكان المدينة، ولا شك أن هذه الشراكة طويلة الأمد مع (SPOX) ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي التزام استراتيجي بتنمية مجتمعية مؤسسية قائمة على الثقة والاستدامة، والتي تمتد آثارها لثلاثة عقود قادمة».

وأشار أحمد جمعة الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة (SPOX) إلى أن مدينة العين تتمتع بروح مجتمعية متجذّرة، وتطور عمراني متسارع، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار المستدام، وتمثل الشراكة مع نادي العين خطوة محورية نحو إنشاء مركز مجتمعي متكامل يخدم السكان، ويُسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي، ويحقق قيمة طويلة الأمد للمجتمع والمستثمرين.

وقال نزيل جوفالي، المدير التنفيذي للنادي: «لا نرى في الشراكة مجرد اتفاق رعاية، بل استثماراً عميقاً في بنية المدينة الاجتماعية، لأن المشروع يشكل ركيزة استراتيجية ضمن رؤية النادي لتوسيع إرثه الرياضي نحو أدوار تنموية ومجتمعية، ويضع نموذجاً وطنياً لمبادرات شمولية ومتكاملة تعزز من قيمة الرياضة في خدمة الإنسان».

ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم تنفيذه وفق خطة مرحلية تضمن توفير الخدمات بشكل تدريجي، وبما يحقق تأثيراً ملموساً في وقت مناسب.