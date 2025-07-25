«مرض الماشية» يقلص «المرحلة 19» من «طواف فرنسا»!



ألبرتفيل (رويترز)



قال منظمو سباق فرنسا للدراجات، إنه تم اختصار الجولة 19 المقرر إقامتها اليوم الجمعة، بعد تفشي مرض التهاب الجلد العقدي المعدي بالقرب من كول دي سيزي، والذي أجبر السلطات على إعدام الماشية، وتقييد الوصول إلى المنطقة.

وكان من المقرر أن تشمل المرحلة التي يبلغ طولها 129.9 كيلومتر من ألبرتفيل إلى لا بلاني صعود قمة كول دي سيزي، لكن المنظمين قالوا في بيان إنه تم الآن إلغاء الصعود لتجنب المنطقة المتضررة.

وجاء في البيان: «في ضوء المعاناة التي يعيشها المزارعون المتضررون، ومن أجل الحفاظ على حسن سير السباق، تقرر بالاتفاق مع الجهات المعنية تعديل المسار».

وستقام البداية الاحتفالية كما هو مخطط لها في ألبرتفيل، يليها مقطع محايد بطول سبعة كيلومترات، قبل الانطلاق الرسمي للمرحلة بعد ساعة من الموعد المقرر.

وسيعود المتسابقون إلى المسار الأصلي قبل مسافة وجيزة من بوفور، عند علامة 52.4 كيلومتر من المسار الأولي.

ونتيجة لذلك، سيتم تقليص المرحلة الآن إلى 95 كيلومتراً.

وتنتهي المرحلة المختصرة في لا بلاني كما كان مخططاً، وتأتي قبل يومين فقط من اختتام السباق في باريس الأحد.