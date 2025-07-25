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الرياضة

ساو باولو يواصل الزحف إلى المنطقة الدافئة في البرازيل

ساو باولو يواصل الزحف إلى المنطقة الدافئة في البرازيل
25 يوليو 2025 10:19

برازيليا (د ب أ)

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واصل ساو باولو زحفه نحو المنطقة الدافئة في جدول ترتيب بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي في المسابقة.
وحقق ساو باولو فوزاً ثميناً وصعباً 1 - صفر على مضيفه جوفينتود، في المرحلة الـ16 من المسابقة.
وارتدى لوسيانو دا روشا نيفيز ثوب الإجادة في المباراة، وسجل هدف ساو باولو الوحيد في الدقيقة 85، ليمنح فريقه فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم، مقابل 7 تعادلات و5 هزائم. وارتفع رصيد ساو باولو، الذي تغلب على كورينثيانز في المرحلة الماضية، إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر، في حين توقف رصيد جوفينتود عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

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