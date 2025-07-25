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الرياضة

نابولي يُعير مهاجمه إلى تورينو

نابولي يُعير مهاجمه إلى تورينو
25 يوليو 2025 10:22

 
روما (أ ف ب)

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انتقل المهاجم الدولي البلجيكي سيريل نجونجي إلى تورينو قادماً من نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي، وفقاً لما أعلن الناديان.
وأفاد بطل إيطاليا في بيان: «أبرم نابولي رسمياً صفقة انتقال سيريل نجونجي إلى تورينو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي».
وحسب الصحافة المتخصصة، ينضم نجونجي (25 عاماً) إلى تورينو على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو، مع خيار الشراء مقابل 17 مليون يورو.
خاض نجونجي الذي وصل إلى نابولي في يناير 2024 قادماً من فيرونا مقابل 20 مليون يورو، 35 مباراة مباراة وسجل 3 أهداف في مختلف المسابقات مع النادي الجنوبي، وشارك في 18 مباراة في الـ «سيري أ» الموسم المنصرم الذي انتهى بتتويج نابولي بلقبه الرابع في تاريخه.
وسيتعاون نجونجي، الذي خاض مباراة دولية مع «الشياطين الحمر»، في تورينو صاحب المركز الحادي عشر الموسم الماضي مع المدرب ماركو باروني الذي سبق أن أشرف عليه لمدة 6 أشهر عندما كان البلجيكي يدافع عن ألوان فيرونا بين عامي 2023 و2024.

الدوري الإيطالي
نابولي
تورينو
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