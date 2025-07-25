«الجناح الأسطورة» خارج خطط مدرب توتنهام!



معتز الشامي (أبوظبي)



يجري لوس أنجلوس إف سي مفاوضات للتعاقد مع الكوري هيونج مين سون، أسطورة توتنهام الإنجليزي، ووفقاً لتقرير صادر عن موقع «ذا أثليتيك»، يسعى النادي بقوة للتعاقد مع سون هذا الصيف، ويدخل اللاعب عامه الأخير من عقده هذا الموسم، ومن المفهوم أنه لن يكون أساسياً في خطط المدرب الجديد توماس فرانك.

ومع انتهاء عقد سون في عام 2026، يتطلع لوس أنجلوس إف سي إلى انتقال الجناح الكوري إلى الولايات المتحدة، وفي الواقع سيكون هذا الصيف آخر فرصة لتوتنهام لتلقي عرضٍ لضم اللاعب «33 عاماً»، وفي المقابل يضمن سون دوراً أساسياً في عام حاسم، قبل نهائيات كأس العالم 2026، التي تُقام في أميركا الشمالية صيف العام المقبل.

وبقيمة سوقية تبلغ 20 مليون يورو، سيكون سون الأغلى في الدوري الأميركي لكرة القدم، إلى جانب صانع ألعاب لوس أنجلوس جالاكسي ريكي بويج، وهذا على الأقل في الوقت الحالي، حيث يستعد إنتر ميامي لإتمام صفقة انتقال رودريجو دي بول من أتلتيكو مدريد، وتبلغ القيمة السوقية للاعب الوسط الأرجنتيني 25 مليون يورو، ويُمثل وصول النجمين في فترة الانتقالات نفسها بداية حملة انتقالات كبيرة من أندية الدوري الأميركي.

عن انتقال سون إلى لوس أنجلوس، يُصبح أحد أكبر الصفقات في تاريخ الدوري الأميركي، مع قاعدة جماهيرية واسعة في كوريا وجنوب شرق آسيا، وفي الواقع، ويُشير موقع «ذا أتليتيك» في تقريره إلى أن لوس أنجلوس موطن 320 ألف كوري، بينما يعد سون نجماً بارزاً في الدوري الإنجليزي، وسجّل قائد توتنهام 127 هدفاً، وقدّم 77 تمريرة حاسمة في 333 مباراة بالدوري، كما فاز بالدوري الأوروبي، الموسم الماضي، وهو أول لقب له مع توتنهام، ما قد يُحفّزه أكثر على بدء فصل جديد في مسيرته.

لكن يبقى السؤال الأهم، هو ما الذي يضيفه سون إلى لوس أنجلوس على أرض الملعب؟، وعلى الرغم من بلوغه 33 عاماً، يضيف سون سرعةً كبيرةً إلى الفريق الجديد، وأفادت مصادر في النادي لموقع «ترانسفير ماركت» عند سؤالها عن إمكانية ضم صانع الألعاب الألماني توماس مولر، أن الأولوية هي لزيادة السرعة في الفريق، وفي الواقع، يُفسر السعي وراء سون المعارضة التي تلقاها موقع «ترانسفير ماركت» من مصادر عند سؤالها عن احتمال انتقال مولر إلى لوس أنجلوس إف سي، ووفقاً للمصادر، يرغب النادي في أن يصبح أسرع وأكثر ديناميكية، وهو غير متأكد تماماً من قدرة مولر على تلبية هذه الاحتياجات، ومع ذلك لا توجد هذه التحفظات نفسها عندما يتعلق الأمر بسون.