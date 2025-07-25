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الرياضة

راتب دياز يُثير الجدل في ليفربول!

راتب دياز يُثير الجدل في ليفربول!
25 يوليو 2025 11:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)


تتوالى التعاقدات الضخمة على ليفربول، بينما يبقى لويس دياز في الظل، من حيث الراتب، ويتألق اللاعب الكولومبي أسبوعاً بعد آخر، لكن المقابل الذي يحصل عليه لا يعكس ذلك، وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو إلى متى يتحمل هذا الوضع؟
بينما يواصل ليفربول تعزيز صفوفه بصفقات متميزة، تشتعل الأجواء داخل غرفة الملابس، ولا يصنف دياز، أحد أهم لاعبي الفريق خلال الموسمين الماضيين حتى ضمن قائمة أعلى 15 لاعباً أجراً في النادي، حيث يحتل المركز التاسع عشر، وهو رقم أقل بكثير مما يستحقه أداؤه، وبدأ هذا الأمر يُثير ضجة كبيرة داخل وخارج ملعب «أنفيلد»، بحسب صحيفة «ديلي ميل»، ورغم كونه لاعباً أساسياً وحاسماً في اللحظات القاتلة، إلا أن أجر النجم الكولومبي أقل من اللاعبين الجدد مثل فيديريكو كييزا، الذي نادراً ما شارك، ولكنه يُصنف بالفعل من بين أعلى اللاعبين أجراً، وتُثقل هذه الفجوة علاقة دياز بإدارة النادي، وتزعم مصادر مقربة من اللاعب أن دياز يشعر بأنه لا يحظى بالتقدير الكافي من ليفربول، خاصة في ظل منح الوافدين الجدد عقوداً أكبر بكثير، ورغم أن مستقبله في «أنفيلد» بدا مضموناً في السابق، إلا أن الكولومبي الآن مستعد للرحيل إذا لم يحصل على زيادة في راتبه تتناسب مع دوره في الفريق، ولا يتعلق الأمر بالمال فقط، بل يتعلق بالتقدير والمكانة في غرفة تبديل الملابس، حيث كان متميزاً باستمرار، بينما يكسب الآخرون الملايين نن دون أن يُحدثوا تأثيراً كبيراً.
وبالمقارنة، يتقاضى لويس دياز أقل من 7 ملايين دولار سنوياً، ما يضعه خارج قائمة أعلى 15 لاعباً في النادي من حيث الرواتب، ويتناقض هذا الرقم بشكل صارخ مع مساهمته الميدانية، حيث 13 هدفاً، وصنع 5 أهداف في 47 مباراة خلال الموسم الماضي، ما جعله ثالث أفضل هدافي الفريق.
وبالتالي باتت الرسالة واضحة، إذا لم يُحسّن ليفربول عقده قريباً، ربما يرحل دياز، إما في فترة الانتقالات الحالية أو في يناير، وأبدت أندية مثل برشلونة، وباريس سان جيرمان، والعديد من الأندية السعودية اهتمامها بالجناح الكولومبي، ومع اقتراب بداية الموسم، والكرة الآن في ملعب الإدارة، فهل تتحرك في الوقت المناسب، أم تخاطر بفقدان أحد أبرز لاعبيها؟

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الأعلى أجراً في ليفربول
1- محمد صلاح: 27.04 مليون دولار سنوياً 
2- فيرجيل فان ديك: 23.66 مليون دولار سنوياً 
3- هوجو إيكيتيكي: 13.52 مليون دولار سنوياً 
4- فلوريان فيرتز: 13.18 مليون دولار سنوياً
5- أندرو روبرتسون: 10.82 مليون دولار سنوياً

لويس دياز
الدوري الإنجليزي
باريس سان جيرمان
برشلونة
السعودية
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
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