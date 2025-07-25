فينوس.. المغامرة تنتهي في واشنطن!



واشنطن (أ ف ب)



انتهت مغامرة المخضرمة الأميركية فينوس وليامس التي فاجأت عالم الكرة الصفراء قبل يومين بفوزها بمباراة بعد عودتها في سن الـ 45 عاماً إلى الملاعب، بعد غياب دام 16 شهراً، في الدور ثمن النهائي لدورة واشنطن للتنس (500 نقطة) بخسارتها القاسية أمام البولندية ماجدالينا فريخ 2-6 و2-6.

قالت البطلة الأميركية مبتسمة عقب خروجها أمام المصنفة 24 عالمياً: «للأسف، كنت منهكة، حاولتُ استعادة بعض الطاقة، لكنني لم أستطع، أربع مباريات في الأسبوع الأول (خاضت مباراتين ضمن منافسات الزوجي) كثيرة جداً».

قبل 48 ساعة، أبهرت الشقيقة الأكبر لسيرينا (43 عاماً) الجميع بفوزها على مواطنتها بايتون ستيرنز، المصنفة 35 عالمياً، بنتيجة 6-3 و6-4.

باتت ثاني أكبر لاعبة سناً في التاريخ تفوز بمباراة في دورة للاعبات المحترفات، بعد أكثر من عشرين عاماً من أسطورة أخرى، وهي مارتينا نافراتيلوفا التي حققت هذا الإنجاز في سن الـ 47 عاماً في عام 2004.

خضعت فينوس لعملية جراحية لإزالة الأورام الليفية الرحمية، وهي أورام حميدة كانت تسبب لها الألم لعقود من الزمن، ولم تخض أي مباراة خلالها 16 شهراً وتحديداً منذ مارس 2024 في ميامي، وقرابة عامين من دون أن تحقق أي فوز منذ دورة سينسيناتي في أغسطس 2023.

تراجع أداء فينوس بعد 15 دقيقة فقط من اللعب، وخسرت في النهاية سبعة أشواط توالياً لتجد نفسها متأخرة 0-2 في المجموعة الثانية، بعدما تقدمت 2-1 في الأولى.

أجبرتها فريخ بفضل ضرباتها الساقطة على الركض إلى الشبكة، وهو ما لم يصب في مصلحتها.

ورغم قلة الجماهير في الملعب، إلا أنها تلقت التشجيع والمساندة حتى النقطة الأخيرة، قبل أن تخسر «الملكة في» بعد 73 دقيقة.

قالت فينوس: «استمتعت كثيراً، وتمكنت من خوض العديد من المباريات هنا، وهذا أمر إيجابي، لا يسعني إلّا أن أكون أكثر سعادة بأسبوعي الأول، الخبر السار هو أنني لا أزال أسيطر على النقاط، الأهم هو وضع الكرة داخل الملعب، وهو ما لم أفعله اليوم».

وأضافت: «أعرف أني أستطيع اللعب بشكل أفضل، وسألعب بشكل أفضل».

بعد أكثر من ثلاثين عاماً من خطواتها الأولى في دورات اللاعبات المحترفات عام 1994، لا تنوي اللاعبة الأميركية الحائزة 7 بطولات كبرى، وأربعة ألقاب أولمبية، التوقف عند هذا الحد، حيث من المتوقع أن تشارك في دورة سينسيناتي للألف نقطة مطلع أغسطس المقبل، ثم في منافسات الزوجي المختلط المُعاد تنظيمها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلى جانب الفارع الطول الأميركي رايلي أوبيلكا (27 عاماً و2.11 م).

تقول فينوس التي لم تفز بمباراتين توالياً منذ صيف 2019، عن استعداداتها لهذه المغامرة في سن الـ45 عاماً «لم أفقد لياقتي أبداً، عليك أن تسأل شخصاً يستسلم، هذا ليس من اهتماماتي».