العوضي يحرز «فضية» الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية



الشارقة (الاتحاد)



أحرز راشد العوضي لاعب نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، الميدالية الفضية في منافسات «ستريت فايتر»، ضمن الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، في العاصمة السعودية الرياض، بعد سلسلة من الانتصارات المتميزة التي قادته إلى المباراة النهائية، ليحقق إنجازاً بارزاً يضاف إلى رصيد الرياضات الإلكترونية الإماراتية.

وضمت بعثة الدولة في البطولة راشد العوضي، وعبدالله المهيري «العين للشطرنج والألعاب الذهنية»، وأحمد سعيد السويدي، ومهند المسماري «النصر».

وترأس البعثة سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، ورافقه محمد البنا، إداري البعثة، في إطار حرص الاتحاد على دعم الأندية الوطنية وتعزيز مشاركتها الخارجية.

وأشاد الطاهر بالمستوى الذي ظهر به اللاعبون خلال البطولة، مؤكداً أن ما حققه العوضي يُعد ثمرة للاستثمار في الكفاءات الوطنية، وخطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة الإمارات في ساحة الرياضات الإلكترونية الخليجية والدولية.

وأضاف: «نبارك لإنجاز نادي العين، ونؤكد دعم الاتحاد المستمر لكل اللاعبين والأندية لتمثيل الدولة بأفضل صورة، وتحقيق المزيد من النجاحات».