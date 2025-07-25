منتخب الجودو يخوض 3 نزالات قوية في «منغوليا جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



يخوض منتخبنا الوطني للجودو، السبت، 3 نزالات قوية، في بطولة أولان باتور «جراند سلام» التي تُقام بإشراف الاتحاد الدولي بمشاركة 28 دولة.

وضمن منافسات «الخفيف المتوسط»، يلعب ناجي يزبيك في وزن تحت 73 كجم، مع الفائز من لقاء الكوري الجنوبي لي يونكيول، والياباني تاكيشي يوسوكي في «نهائي مبكر»، بينما يلتقي كريم عبد اللطيف مع لخاما أنخدول بطل منغوليا في الوزن نفسه، ويخوض عمر جاد منافسات وزن تحت 81 كجم، بلقاء الفائز من لقاء جومانا زراتبيك لاعب كازاخستان مع تيرجي مونخباربا بطل منغوليا التي تشارك بـ 56 لاعباً ولاعبة، ويختتم سليمان إبراهيم مشاركة منتخبنا في البطولة يوم الأحد، ضمن وزن تحت 90 كجم، بلقاء البحريني ساجايبوف.

وشهدت الجولة الافتتاحية للبطولة خسارة اللاعب الشاب سيميو كونستا في وزن الخفيف 60 كجم أمام نيامسورين مندسايخان بطل منغوليا، وهي المشاركة الدولية الأولى للاعبنا الذي ينتظره مستقبل كبير.

من جهة ثانية، نقل الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، خلال مؤتمر قرعة بطولة منغوليا، تحيات وترحيب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو بالدول المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام خلال نوفمبر المقبل، والتي بدأ التقديم لها عبر موقع الاتحاد الدولي.