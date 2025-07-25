الجمعة 25 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الجودو يخوض 3 نزالات قوية في «منغوليا جراند سلام»

منتخب الجودو يخوض 3 نزالات قوية في «منغوليا جراند سلام»
25 يوليو 2025 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع روسيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة
تنبيه من «الشؤون الإسلامية والأوقاف» يتعلق بإجراءات الدفن


يخوض منتخبنا الوطني للجودو، السبت، 3 نزالات قوية، في بطولة أولان باتور «جراند سلام» التي تُقام بإشراف الاتحاد الدولي بمشاركة 28 دولة.
وضمن منافسات «الخفيف المتوسط»، يلعب ناجي يزبيك في وزن تحت 73 كجم، مع الفائز من لقاء الكوري الجنوبي لي يونكيول، والياباني تاكيشي يوسوكي في «نهائي مبكر»، بينما يلتقي كريم عبد اللطيف مع لخاما أنخدول بطل منغوليا في الوزن نفسه، ويخوض عمر جاد منافسات وزن تحت 81 كجم، بلقاء الفائز من لقاء جومانا زراتبيك لاعب كازاخستان مع تيرجي مونخباربا بطل منغوليا التي تشارك بـ 56 لاعباً ولاعبة، ويختتم سليمان إبراهيم مشاركة منتخبنا في البطولة يوم الأحد، ضمن وزن تحت 90 كجم، بلقاء البحريني ساجايبوف.
وشهدت الجولة الافتتاحية للبطولة خسارة اللاعب الشاب سيميو كونستا في وزن الخفيف 60 كجم أمام نيامسورين مندسايخان بطل منغوليا، وهي المشاركة الدولية الأولى للاعبنا الذي ينتظره مستقبل كبير.
من جهة ثانية، نقل الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، خلال مؤتمر قرعة بطولة منغوليا، تحيات وترحيب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو بالدول المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام خلال نوفمبر المقبل، والتي بدأ التقديم لها عبر موقع الاتحاد الدولي.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
منغوليا
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
ترامب يصل إلى اسكتلندا اليوم
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى اسكتلندا اليوم
اليوم 12:02
يامال يتعلم القيادة في «مدينة المشاهير»!
الرياضة
يامال يتعلم القيادة في «مدينة المشاهير»!
اليوم 12:00
الإمارات تتضامن مع روسيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع روسيا وتعزي في ضحايا تحطم طائرة
اليوم 11:43
نافاس ينتقل إلي بوماس بـ «نصيحة» راموس
الرياضة
نافاس ينتقل إلي بوماس بـ «نصيحة» راموس
اليوم 11:42
تنبيه من «الشؤون الإسلامية والأوقاف» يتعلق بإجراءات الدفن
علوم الدار
تنبيه من «الشؤون الإسلامية والأوقاف» يتعلق بإجراءات الدفن
اليوم 11:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©